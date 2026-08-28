به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نمازجمعه بندر دیر، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع)، وحدت حقیقی بر پایه تقوا استوار دانست و اظهار داشت: چنانچه مردم، مسئولان و جریانهای سیاسی تقوای الهی را سرلوحه امور خود قرار دهند، بستر اختلافات در جامعه از بین میرود.
امام جمعه دیّر تصریح کرد: بروز اختلاف در جامعه، نتیجه بیتوجهی به تقوا و ترجیح نظرات شخصی بر مصالح عمومی است.
حسینی، قرآن کریم، اهلبیت(ع) و ولایت فقیه را محورهای قطعی وحدت دانست و تأکید کرد: شرط تحقق وحدت در جامعه، تبعیت محض از نظرات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: هرگونه موضعگیری در برابر فرامین صریح رهبری، عامل اصلی تفرقهافکنی در کشور است و مسئولان باید با پرهیز از ترویج آرای شخصی، بر محور رهبری حرکت کنند.
خطیب جمعه دیر، وحدت شیعه و سنی را از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و عامل پیروزی در دفاع مقدس برشمرد و خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب و رهبری فعلی همواره بر اتحاد یکپارچه تأکید داشتهاند.
وی هشدار داد: منازعه بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی، دشمن را جری کرده و بستر آسیبپذیری جامعه را فراهم میکند.
حسینی با اشاره به ویژگی یاران پیامبر اسلام(ص)، آنان را دارای دو شاخصه اصلی سخت گیری در برابر دشمنان و مهربانی در جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد: نباید نگاه به یکدیگر در داخل کشور، نگاهی خصمانه باشد، بلکه باید با تکیه بر دستورات دینی، برادری و همدلی را تقویت کرد.
وی با تبریک میلاد امام صادق (ع) گفت: راستگویی، امانتداری، خوشاخلاقی با همسایگان و خوشرفتاری با مردم، نشانههای بارزِ پیروان مکتب جعفری است. جامعه شیعی باید با این اوصاف شناخته شود.
امامجمعه دیّر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و آیتالله رئیسی و تقدیر از تلاش های دولتمردان، تصریح کرد: هفته دولت فرصتی است که مسئولان با گزارشدهی به مردم، باعث امیدواری شوند و تبلیغات دشمن را که سعی میکند نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد، خنثی کنند.
وی تجلیل از شهیدان رجایی و باهنر، تجلیل از یک جریان فکری و انقلابی است. سیره مدیریتی این بزرگواران، الگویی برای مسئولان ماست.
امام جمعه دیّر تأکید کرد: ایمان به هدف، اخلاص، شبوروز نشناختن در خدمت به مردم، و سادهزیستی، از شاخصههای اصلی دولت مکتبی شهید رجایی بود.
وی با بیان اینکه دولت مکتبی، دولتی است که پایبند به دین و مجری احکام الهی است، بیان کرد: شهید رجایی در مسائل حکومتی و فردی، خود را مقلد و پیرو امام میدانست و در برابر رهبری، صاحبنظرِ مستقل نبود؛ این همان راهگشای حل مشکلات است.
حسینی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی در هفته دولت، گفت: در شهرستان دیّر، بالغ بر ۲۴۶۰ میلیارد تومان پروژه در حال بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی است که نشاندهنده همت مسئولان در مسیر آبادانی کشور است؛ آن هم در وضعیتی که دشمن با جنگ اقتصادی و توطئههای مختلف، سعی در ناکارآمد جلوه دادن نظام دارد.
وی با رد ادعای کسانی که پیشرفتهای هستهای را هزینهساز خواندهاند، گفت: اخیراً اظهارنظری مطرح شده مبنی بر اینکه اگر از تبعات بعدی مطلع بودیم، از غنیسازی صرفنظر میکردیم؛ این ادعا عملاً زیر سوال بردن عقلانیت نظام است، در حالی که رهبر شهید انقلاب با آگاهی کامل از هزینهها و با باور قلبی به آینده این ملت، این مسیر اقتدارآفرین را انتخاب کردند.
تبیین کارکردهای حیاتی فناوری هستهای
وی با تبیین کارکردهای حیاتی فناوری هستهای افزود: دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای با حل مشکلات اساسی کشور در حوزههای آب، دارو و صلح پایدار گره خورده است تا در آینده دست نیاز به سوی دشمنان دراز نکنیم؛ متأسفانه ابعاد علمی و کاربردی این دستاوردها کمتر برای جامعه تبیین شده است.
وی با انتقاد از برخی مواضع ضدفرهنگی در حوزه عفاف و حجاب گفت: شاهدیم که برخی آشکارا افتخار میکنند که در برابر توصیه به حجاب ایستادگی کرده و چادر سر نمیکنند؛ چادر پوشش حضرت زهرا (س) و مایه افتخار است و لیاقت پوشیدن آن نصیب هر کسی نمیشود. مسئولان نباید اجازه دهند افرادی با این تفکرات در ارکان تصمیمگیری حضور یابند.
امامجمعه دیّر با محکوم کردن عربدهکشیهای مقامات آمریکایی علیه ایران، خاطرنشان کرد: این فشارها نسخه تکراری و شکستخورده سال ۲۰۱۸ است. جمهوری اسلامی امروز به یک ابرقدرت تبدیل شده است. دنیا دیگر از تحریمهای یکجانبه آمریکا تبعیت نمیکند و کشورهایی چون چین و روسیه در کنار ایران ایستادهاند. دشمنان بدانند که ایران اسلامی امروز قدرتمندتر از همیشه است و این اجماعسازی علیه ملت ایران راه به جایی نخواهد برد.
حسینی تاکید کرد: دشمن با جنگ شناختی، قصد دارد ذهن مردم را نسبت به مسئولان و خادمان نظام مسموم کند. در این میان، برخی از مسئولان نیز با سخنان یا اقدامات ناآگاهانه، ناخواسته به این جنگ کمک میکنند.
وی افزود: وظیفه امروز ما، حفظ اعتماد عمومی و تمرکز بر نقاط قوت کشور است. ما نباید اجازه دهیم با ایجاد بیاعتمادی، شکاف میان ملت و نظام ایجاد شود.
حسینی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ انسجام داخلی، خطاب به مسئولان و سیاسیون تأکید کرد: نباید مسائل و مشکلات کشور را به مذاکره با خارج گره زد؛ بلکه باید با بهرهگیری از الگوی اقتصاد مقاومتی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. همچنین جناحهای سیاسی باید با پرهیز از اظهارنظرهای تفرقهافکنانه، برای عبور از جنگ شناختی و اقتصادی دشمن، در کنار مسئولان و ملت باشند.
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