اثر منفی چک‌ برگشتی و اقساط معوق تا ۱۵ شهریور در اعتبارسنجی ثبت نمیشود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاسمپور اظهار کرد: در پی اختلالات اخیر در چند بانک کشور و مشکلات پیش آمده برای مردم، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اثر منفی چک‌های برگشتی و اقساط معوق تسهیلات در گزارش‌های اعتبارسنجی افراد ثبت نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران در مصاحبه تلویزیونی ادامه داد: در این بازه‌ها، اگر مشتری اقساط خود را به‌موقع پرداخت کند یا چک خود را در سررسید پاس کند، امتیاز مثبت خوش‌حسابی او همچنان در گزارش اعتبارسنجی ثبت می‌شود.

به گفته قاسمپور، پیش از این نیز بانک مرکزی، از ۹ اسفند تا ۹ خرداد و به مدت سه ماه، ثبت امتیاز منفی ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط و چک‌های برگشتی را متوقف کرده بود.