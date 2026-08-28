  1. استانها
  2. مازندران
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

کندوان دوطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در هراز

کندوان دوطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در هراز

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از تردد دوطرفه در مسیر رفت‌وبرگشت در محور کندوان خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد در محور کندوان که از صبح امروز جمعه به صورت یک‌طرفه اعمال شده بود، پایان یافته و این محور هم‌اکنون برای تردد در هر دو مسیر شمال و جنوب باز است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده، اما تردد در سایر بخش‌های این محور جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین است و رانندگان باید با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در این مسیر تردد کنند.

صادقی با اشاره به وضعیت دیگر محورهای مواصلاتی استان گفت: تردد در سایر راه‌های مازندران در حال حاضر عادی و روان است و مشکل خاصی از نظر ترافیکی گزارش نشده است.

وی همچنین درباره شرایط جوی جاده‌های استان بیان کرد: بارش پراکنده باران در برخی نقاط محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده می‌شود و رانندگان هنگام عبور از مسیرهای لغزنده باید احتیاط بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 6930419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه