فکت چک؛ اخباری که ۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-توقف فروش نفت به دلیل محاصره دریایی

-محدود شدن استفاده از کالابرگ به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

-نقش عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان به عنوان سفیر آمریکا در سفر به ایران

-انصراف بانک شهر از حمایت مالی تیم فوتبال پرسپولیس

-بازگشایی گذرگاه «بیت حانون» در نوار غزه

-طرح ایران برای ترور فرزند کوچک رئیس جمهور آمریکا بارون ترامپ

اخبار تکذیب شده ۶ شهریور ۱۴۰۵