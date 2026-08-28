  1. مجله مهر
  2. فجازی
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

فکت چک؛ اخباری که ۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-توقف فروش نفت به دلیل محاصره دریایی

-محدود شدن استفاده از کالابرگ به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

-نقش عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان به عنوان سفیر آمریکا در سفر به ایران

-انصراف بانک شهر از حمایت مالی تیم فوتبال پرسپولیس

-بازگشایی گذرگاه «بیت حانون» در نوار غزه

-طرح ایران برای ترور فرزند کوچک رئیس جمهور آمریکا بارون ترامپ

اخبار تکذیب شده ۶ شهریور ۱۴۰۵

فکت چک؛ اخباری که ۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6930501
مریم علی بابایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه