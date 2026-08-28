فکت چک؛ اخباری که ۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-توقف فروش نفت به دلیل محاصره دریایی
-محدود شدن استفاده از کالابرگ به فروشگاههای زنجیرهای
-نقش عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان به عنوان سفیر آمریکا در سفر به ایران
-انصراف بانک شهر از حمایت مالی تیم فوتبال پرسپولیس
-بازگشایی گذرگاه «بیت حانون» در نوار غزه
-طرح ایران برای ترور فرزند کوچک رئیس جمهور آمریکا بارون ترامپ
اخبار تکذیب شده ۶ شهریور ۱۴۰۵
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