به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم نوشهر با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه اظهار کرد: داشتن چنین صلابتی و خسته نشدن از حضور در میدان، آثار مهمی دارد که تنها خداوند از عمق آن آگاه است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: صلابت و خستگی‌ناپذیری مردم در میدان، علاوه بر تأثیرگذاری بر دشمن، از منظر الهی نیز دارای آثار و برکات ارزشمندی است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ روحیه مقاومت و حضور مردم در صحنه اظهار کرد: داشتن صلابت و خسته نشدن از حضور در میدان، آثار گسترده‌ای دارد که تنها خداوند متعال از ابعاد آن آگاه است.

وی با اشاره به آثار حضور مردم بر دشمن افزود: این حضور می‌تواند نقش مهمی در تضعیف و مقابله با دشمن داشته باشد، اما باید توجه داشت که آثار حضور مردم تنها به عرصه مقابله با دشمن محدود نمی‌شود.

حجت‌الاسلام پناهیان با بیان اینکه حضور مردم در میدان از منظر الهی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: بخش مهمی از توجه ما باید به تأثیری باشد که این حضور در پیشگاه پروردگار عالم دارد.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با طرح موضوع ضرورت حضور خیابانی مردم گفت: حضور مردم نباید صرفاً به تجمعات مقطعی و مناسبت‌های خاص محدود شود؛ اینکه مردم هفته‌ای یک‌بار در تظاهرات شرکت کنند یا برای امام شهید مراسمی برگزار کرده و پس از آن به خانه‌های خود بازگردند، به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر استمرار حضور در میدان باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر در برخی شهرها به‌صورت نوبتی حرکت‌هایی شکل بگیرد، باید اصل استمرار و تداوم حضور مردم مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام پناهیان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، حفظ صلابت، استقامت و روحیه حضور در میدان است؛ چراکه این حضور هم در مواجهه با دشمن اثرگذار است و هم از منظر الهی دارای اهمیت و ارزش است.