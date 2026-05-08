به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) با اشاره به نصرت جهه حق علیه باطل به مثابه سنت های الهی بیان کرد: خداوند نصرت خود را شامل می دارد اما باید به آن ایمان داشت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ملت ایران اسلامی نزدیک به ۷۰ روز است که با درک شرایط میدان حمایت از دین خدا را رها نکردند افزود: ما ملت آگاه و متدین و بصیری داریم‌

امام جمعه آرادان با بیان اینکه ملت ایران اسلامی با بصیرت و آگاهی، دشمن شناسی و شناخت ولی زمان با صلابت در میدان حضور دارند تاکید کرد: باید به این مردم افتخار کرد.

شریفی نیا با اشاره به حدیثی از رسول الله (ص) افزود: پیامبر(ص) بر برادران و اخوان خود درود فرستاد کسانی که در آخرالزمان آمده و مرا نخواهند دید اما انگار امام کنارشان قرار دارد.

وی با بیان اینکه بهترین مردم و منتظرترین مردم دنیا ملت ایران اسلامی است بیان کرد: امروز ملت ما با هر بیانیه و پیامی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر می شود جان دوباره می گیرند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه ولایتمداری و حضور در صحنه ها ویژگی ملت ایران است گفت: بیش از دوماه حضور با صلابت ملت ایران اسلامی شگفتی دنیا را به دنبال داشته است و درخشش این ملت این روزها آوازه جهانی دارد