واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در اتوبان نطنز ۳ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در اتوبان نطنز، بعد از سایت، سه نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس از کد سان‌آرا به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و رعایت اصول ایمنی هنگام رانندگی تأکید کرد.