هلاکت ۲ سارق مسلح در عملیات غافلگیرانه پلیس نیکشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در سطح جنوب سیستان و بلوچستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای فنی، یک باند سارقان مسلح در شهرستان ایرانشهر شناسایی شد.

بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند، پس از سرقت خودرو، قصد انتقال دو دستگاه خودروی سرقتی به شهرستان نیکشهر و تحویل آن به عوامل گروهک‌های تروریستی برای استفاده در اقدامات مجرمانه علیه مأموران را داشتند که با هدایت عملیاتی پلیس، مأموران انتظامی نیکشهر در مسیر تردد سارقان کمین کرده و در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه با آنان درگیر شدند.

در این درگیری، ۲ نفر از سارقان مسلح به هلاکت رسیدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند همچنان ادامه دارد.

همچنین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو پارس سرقتی که این باند قصد تحویل آن‌ها به عوامل گروهک‌های تروریستی برای استفاده در عملیات‌های آتی علیه مأموران را داشت، توقیف و یک قبضه کلت کمری به‌همراه تجهیزات مربوطه کشف و ضبط شد.