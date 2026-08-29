فرماندار تاکستان: ورزش همگانی باید به فرهنگ روزانه جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی صبح شنبه در مراسم ورزش صبحگاهی همگانی با شعار «نماد وحدت، قدرت و سلامتی» همزمان با هفته دولت در شهرستان تاکستان برگزار شد اظهار کرد: اهمیت ورزش بر کسی پوشیده نیست و فعالیت بدنی در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسزایی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و ترویج فرهنگ پیاده‌روی افزود: همه باید ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهیم و به‌ویژه کارکنان ادارات می‌توانند آغاز روز کاری خود را با ورزش و فعالیت بدنی همراه کنند.

فرماندار تاکستان با اشاره به نقش ورزش در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بیان کرد: ورزش امروز تنها یک فعالیت فردی نیست، بلکه در ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

سلمانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که موجب برافراشته شدن پرچم یک کشور در سطح جهان می‌شود، افتخارآفرینی ورزشکاران در رقابت‌های جهانی و المپیک است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم ورزش در جامعه است.

در پایان این مراسم از تلاش‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان تاکستان و هیئت‌های ورزشی مشارکت‌کننده در برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی همگانی قدردانی شد.