به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این رویداد، دو دستگاه فورس F38 با کاربریهای متناسب با نیازهای صنعت پخش به نمایش گذاشته میشود؛ یک دستگاه فورس F38 با کاربری مسقف ایزوله و مجهز به درب جانبی و یک دستگاه فورس F38 دوگانهسوز با کاربری مسقف چادری.
کامیون فورس F38 با کاربری مسقف ایزوله، با برخورداری از فضای بار ایزوله و درب جانبی، گزینهای مناسب برای حمل کالاهایی است که نیازمند شرایط مطلوب در نگهداری و جابهجایی هستند. این نوع کاربری میتواند در فرآیند توزیع کالا و حمل محصولات مختلف، بهویژه در مسیرهای شهری و بینشهری، مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین کامیون فورس F38 دوگانهسوز با کاربری مسقف چادری، با بهرهگیری از سوخت بنزین و گاز و فضای بار مسقف، میتواند به نیازهای بازار در این حوزه پاسخ دهد و هزینههای حملو نقل را کاهش دهد.
کارشناسان گروه بهمن نیز در طول برگزاری نمایشگاه در غرفه این مجموعه حضور دارند و آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه اطلاعات تخصصی به بازدیدکنندگان هستند.
هشتمین نمایشگاه صنعت پخش از ۱۰ تا ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در مرکز همایش و نمایشگاههای ایرانمال برگزار میشود و گروه بهمن در سالن E0 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
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