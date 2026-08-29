فراخوان حمایت از کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حمل‌ و نقل تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فراخوان حمایت از توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه عمران و حمل‌ونقل با نظارت و پیگیری ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ریاست‌جمهوری اجرا می‌شود و بر حل مسائل کلان و اولویت‌دار ملی، تقویت زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد پیوند میان نوآوری، صنعت و مصرف‌کننده، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ایجاد بازار برای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز دارد.

بر اساس این فراخوان، حداکثر مدت اجرای هر پروژه ۱۲ ماه تعیین شده است. همچنین هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی، شامل یک مجموعه متخصص در حوزه هوش مصنوعی و یک مجموعه متخصص در حوزه عمران و حمل‌ونقل، ارائه شود که دست‌کم یکی از آن‌ها دارای تأییدیه دانش‌بنیان در حوزه مرتبط باشد.

متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه ضوابط، الزامات و محورهای فراخوان حوزه عمران و حمل و نقل، تا 20 شهریورماه سال جاری با مراجعه به سامانه «خدمت» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.