مشکلات کشور را با تکیه بر توان داخلی حل کنیم؛ لزوم توجه به معیشت مردم

جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت و تأکید ایشان بر ضرورت حفظ انسجام ملی، اظهار کرد: ایشان در این پیام، نکات مهمی را مطرح کردند که میتواند به عنوان راهنمایی برای سیاستمداران و مردم در شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: پیام رهبر انقلاب همواره چراغ راهی برای ما در عرصههای مختلف است. ایشان با اشاره به ضرورت همکاری و همدلی در شرایط کنونی، ما را به یادآوری هدف مشترکمان دعوت میکنند؛ هدفی که چیزی جز پیشرفت کشور و رفاه مردم نیست.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلاف نظر طبیعی هستند و در هر نظام سیاسی وجود دارد، اما مهم این است که با گفتگو و تعامل، به سمت حل مشکلات پیش برویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: برای ایجاد وفاق و همدلی، باید به معیشت مردم توجه کنیم. برنامههایی که بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند، ضروری هستند.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای داخلی و حمایت از تولید ملی تأکید کرد و افزود: ما باید با بهرهگیری از توانمندیهای داخلی، به دنبال رفع مشکلات اقتصادی باشیم. این امر نیازمند همکاری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: ما باید صدای مردم را بشنویم و دغدغههای آنها را جدی بگیریم. تنها با شنیدن صدای مردم میتوانیم تصمیمات صحیحی اتخاذ کنیم که در نهایت به نفع کشور باشد.
کوچکینژاد اظهار کرد: اگر همه ما در کنار یکدیگر باشیم، میتوانیم کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگری باید ظرفیتها، پیشرفتها، توانمندیها و نقاط قوت را برجسته کرد. از سوی دیگر، بیان مشکلات باید با هدف اصلاح و رفع آنها باشد.
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