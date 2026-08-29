به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی پیش از ظهر شنبه در سفر خود به شهرستان خوانسار، اظهار کرد: برخی از پروژهها به دلیل طولانی شدن روند اجرا نیازمند پیگیری جدیتر هستند و همه ما باید تلاش کنیم مسیر پیگیریها در سطح ملی و استانی تقویت شود. موضوعات مطرحشده بهویژه در حوزه راه، کمربندی و کنارگذر شهرستان را در نخستین فرصت پیگیری خواهم کرد و ضمن ارائه گزارش به استاندار اصفهان، موضوع را با مسئولان راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری در میان خواهم گذاشت.
درویشی با بیان اینکه خوانسار از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی برخوردار است، گفت: این شهرستان همواره به عنوان دیار علم، عالمان و فرهیختگان شناخته شده و از پتانسیلهای کمنظیری در حوزه گردشگری، کشاورزی و فرهنگ برخوردار است.
به گفته وی: برای دستیابی به توسعه مطلوب، همه ظرفیتهای موجود باید در جای خود مورد توجه قرار گیرند و به فرصتهای بالفعل تبدیل شوند. خوشبختانه خوانسار در حوزه گردشگری از ظرفیتهای برجستهای برخوردار است و با اقدامات خیران و سرمایهگذاران منطقه، زمینه مناسبی برای جهش اقتصادی و توسعهای شهرستان فراهم شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر اهمیت نقش مردم در توسعه مناطق مختلف اظهار کرد: حتی اگر دولت همه مشکلات یک منطقه را با اختصاص اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی برطرف کند، بدون مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی مردم و نخبگان، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
وی افزود: آنچه یک شهرستان، روستا یا محله را زنده و پویا نگه میدارد، حضور واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود و ایفای نقش در مدیریت جامعه است. دلسوزی و دغدغهمندی نخبگان و فعالان اجتماعی خوانسار نشاندهنده پویایی این منطقه است و باید این ظرفیت به بخشی از فرآیند مدیریت و توسعه شهرستان تبدیل شود.
درویشی با اشاره به نقش خیران در پیشبرد امور مختلف شهرستان گفت: خیران و انجمنهای مردمی در حوزههای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی نقش بسیار مؤثری داشتهاند و همواره در اجرای پروژههای آموزشی پیشگام بودهاند.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش در کشور ابراز کرد: توسعه آموزش و پرورش تنها به احداث مدارس و تأمین زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود، بلکه توانمندسازی معلمان، ایجاد انگیزه در دانشآموزان و ارتقای کیفیت آموزشی از مهمترین اهدافی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی وضعیت آموزشی، میانگین معدل دانشآموزان است و باید بررسی شود که این شاخص از سالی به سال دیگر چه میزان رشد و بهبود داشته است. در همین راستا در استان اصفهان نیز کمیتههایی تشکیل شده تا روند تغییرات شاخصهای آموزشی به صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به آثار منفی تعطیلیها و آموزشهای مجازی در سالهای اخیر گفت: آموزش مجازی آسیبهایی را به نظام آموزشی وارد کرده و بخشی از این مشکلات نیز ناشی از شرایط خاص و بحرانهایی بوده که کشور با آن مواجه شده است، اما باید به تدریج به سمت ثباتبخشی و کیفیتبخشی به آموزش حرکت کنیم.
وی مراقبت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی را از دیگر اولویتهای مهم دانست و افزود: علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشآموزان، باید از بروز آسیبهای اجتماعی در میان نسل جوان نیز پیشگیری شود. این دو شاخص یعنی کیفیت آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی از مهمترین محورهایی هستند که در سطح استان مورد توجه قرار گرفتهاند.
درویشی با قدردانی از مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: بسیاری از اقدامات مؤثر در این حوزه با همراهی مردم و خیران انجام شده و تجربه نشان داده است که هر جا مشارکت مردمی وجود داشته، نتایج مطلوبتری حاصل شده است.
وی بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش در کشور تصریح کرد: توسعه آموزش و پرورش تنها به احداث مدارس و تأمین زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود، بلکه توانمندسازی معلمان، ایجاد انگیزه در دانشآموزان و ارتقای کیفیت آموزشی از مهمترین اهدافی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی وضعیت آموزشی، میانگین معدل دانشآموزان است و باید بررسی شود که این شاخص از سالی به سال دیگر چه میزان رشد و بهبود داشته است. در همین راستا در استان اصفهان نیز کمیتههایی تشکیل شده تا روند تغییرات شاخصهای آموزشی به صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به آثار منفی تعطیلیها و آموزشهای مجازی در سالهای اخیر گفت: آموزش مجازی آسیبهایی را به نظام آموزشی وارد کرده و بخشی از این مشکلات نیز ناشی از شرایط خاص و بحرانهایی بوده که کشور با آن مواجه شده است، اما باید به تدریج به سمت ثباتبخشی و کیفیتبخشی به آموزش حرکت کنیم.
وی مراقبت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی را از دیگر اولویتهای مهم دانست و افزود: علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشآموزان، باید از بروز آسیبهای اجتماعی در میان نسل جوان نیز پیشگیری شود. این دو شاخص یعنی کیفیت آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی از مهمترین محورهایی هستند که در سطح استان مورد توجه قرار گرفتهاند.
درویشی با قدردانی از مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: بسیاری از اقدامات مؤثر در این حوزه با همراهی مردم و خیران انجام شده و تجربه نشان داده است که هر جا مشارکت مردمی وجود داشته، نتایج مطلوبتری حاصل شده است.
وی با بیان اینکه حل مشکلات صرفاً بر عهده دولت نیست، خاطرنشان کرد: انتظار اینکه دولت به تنهایی همه مسائل و مشکلات را برطرف کند، انتظار درستی نیست. کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و علاوه بر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و جنگ اقتصادی، منابع مالی دولت نیز محدود است؛ بنابراین باید از همه ظرفیتها و منابع موجود در سطح ملی، استانی و محلی برای توسعه و رفع مشکلات استفاده شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای طرح «مدیریت محلهمحور» گفت: این رویکرد میتواند زمینهساز مشارکت گسترده مردم در اداره امور محلات باشد. مدیریت محلهمحور صرفاً به معنای تأمین منابع مالی نیست، بلکه از شناسایی مسائل و مشکلات هر محله آغاز میشود و تا ارائه راهکار، جذب ظرفیتها و اجرای برنامهها ادامه پیدا میکند.
وی ادامه داد: هر محله دارای مسائل و نیازهای خاص خود است و بهترین افرادی که میتوانند این مسائل را شناسایی و برای آن راهحل ارائه کنند، ساکنان همان محله هستند. دولت نیز در این مسیر میتواند نقش تسهیلگر و هدایتکننده را ایفا کند.
درویشی تأکید کرد: در هر منطقه ظرفیتهای فراوانی وجود دارد که با همافزایی مردم و دستگاههای اجرایی میتوان از آنها بهره گرفت. همانگونه که در زمان وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله مردم با همکاری یکدیگر برای رفع بحران وارد عمل میشوند، این روحیه مشارکت باید در مدیریت امور روزمره محلات نیز نهادینه شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه همگانی به مسائل اجتماعی اظهار کرد: اگر در یک محله آسیبهای اجتماعی وجود داشته باشد، هیچکس نمیتواند خود را از آثار آن مصون بداند. آسیبهای اجتماعی همانند آفتی هستند که به تدریج کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند و مقابله با آنها نیازمند مشارکت همگانی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع تهدیدها و جنگهای ترکیبی دشمن قرار دارد و یکی از مهمترین راهکارهای خنثیسازی این تهدیدها، حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی ملی است.
وی افزود: دشمن از طریق جنگ شناختی تلاش میکند واقعیتها را تحریف کرده و ذهنیت مردم را تحت تأثیر قرار دهد تا رفتارهای اجتماعی و سیاسی جامعه را تغییر دهد. در چنین شرایطی حفظ همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
درویشی تصریح کرد: انتقاد سازنده و دلسوزانه حق مردم است و باید شنیده شود، اما نباید هر انتقاد و مطالبهای به عنوان تقابل با نظام تلقی شود. فضای گفتوگو، نقد و ارائه پیشنهاد میتواند به حل بهتر مسائل و تقویت اعتماد عمومی کمک کند و در نهایت زمینهساز پیشرفت و توسعه کشور باشد.
نظر شما