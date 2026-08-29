به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد صبح شنبه در جلسه ۴۳۳ شورای اسلامی شهرکرد با قدردانی از دغدغهمندی اعضای شورا در حوزههای مختلف، نظارت شورا بر عملکرد شهرداری را از وظایف ذاتی شورا دانست و اظهار کرد: شهرداری از این نظارت استقبال میکند و تلاش داریم با نظارت دقیق، اقدامات مثبت تقویت و خطاها و مشکلات در مجموعه مدیریت شهری کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در موضوع ساختوسازهای غیرمجاز نباید تمام مسئولیتها متوجه شهرداری باشد، افزود: ادارهکل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نیز در این حوزه نقش دارند و لازم است در کنار نظارت بر شهرداری، نقش و عملکرد سایر دستگاههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد.
شهردار شهرکرد به موضوع تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل مؤثر در بروز این مشکلات، بهروز نبودن طرحهای جامع و تفصیلی شهر است. باید در کنار نظارت و برخورد با تخلف، ریشههای شکلگیری آن نیز مورد توجه قرار گیرد و برای رفع مشکلات موجود در حوزه برنامهریزی شهری اقدام شود.
واحدیان ادامه داد: افزایش قیمت زمین و محدودیتهای توسعه محدوده شهری نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حل این مسائل میتواند در کاهش فشار برای افزایش تراکم و ساختوسازهای خارج از ضوابط مؤثر باشد.
وی درباره قرارداد تأمین نیروی انسانی ستاد انضباط شهری نیز گفت: با توجه به کمبود نیرو در این حوزه، قرارداد بهصورت حجمی منعقد و برای عملکرد پیمانکار نیز جدول جریمه پیشبینی شده است؛ با این حال، پیمانکار باید در قبال نحوه عملکرد نیروها پاسخگو و مسئولیتپذیر باشد. مدل قرارداد باید بهگونهای باشد که پیمانکار تأمین نیرو، مدیریت، نظارت و پاسخگویی کامل در قبال عملکرد نیروها را بر عهده داشته باشد.
شهردار شهرکرد همچنین با اشاره به موضوع رفاهیات کارکنان شهرداری اظهار کرد: قدردان تلاش همه همکاران مجموعه مدیریت شهری هستیم و تا جایی که توان داشته باشیم برای پرداخت بهموقع حقوق و رفاهیات کارکنان تلاش میکنیم، اما تحقق این موضوع به تحقق منابع بودجهای وابسته است.
واحدیان افزود: در کنار تأمین حقوق و رفاهیات کارکنان، افزایش بهرهوری و درآمدزایی نیز باید مورد توجه همه بخشهای شهرداری باشد و همه مجموعهها باید برای تحقق منابع و افزایش درآمدهای شهرداری تلاش کنند.
شهردار شهرکرد از پیگیری تأمین نردبان هیدرولیکی برای شهر خبر داد و اظهار کرد: تأمین این تجهیزات در حال پیگیری است و تلاش میکنیم سهم شهرکرد از این ظرفیت حفظ شود. نردبان هیدرولیکی از تجهیزات مورد نیاز شهر در حوزه امدادرسانی است و باید برای تأمین آن پیگیری جدی انجام شود.
واحدیان همچنین به استفاده از فناوریهای جدید در حوزه امدادرسانی اشاره کرد و افزود: در کنار نردبان هیدرولیکی، استفاده از پهپادهای امدادی نیز در حال بررسی است و مذاکراتی با یک شرکت دانشبنیان داخلی در این زمینه انجام شده است. این تجهیزات میتوانند در برخی نقاط شهر و بهویژه مناطق دارای شیب و معابر دشوار، کاربرد مؤثری داشته باشند.
وی از خرید چهار دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان حملونقل عمومی شهرکرد خبر داد و گفت: شهرداری شهرکرد توانست اوراق مشارکت را برای خرید اتوبوس جذب کند و بر این اساس چهار دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده است که بهزودی وارد ناوگان سازمان حملونقل عمومی میشوند.
شهردار شهرکرد در ادامه با اشاره به تأمین قیر مورد نیاز پروژههای عمرانی گفت: شهرداری شهرکرد تنها شهرداری کشور است که توانسته اعتبارات کامل قیر خود را جذب کند و این موضوع حاصل پیگیریهای مستمر در این زمینه است. این ظرفیت در اجرای پروژههای عمرانی و بهسازی معابر شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
واحدیان همچنین از پیگیری استفاده از ظرفیت بازآفرینی شهری برای بهسازی معابر خبر داد و افزود: برای برخی معابر محدودههای هدف بازآفرینی نیز توافقهایی برای تأمین قیر انجام شده و پیگیری لازم برای استفاده از این ظرفیت در حال انجام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهری در کنار پذیرش نظارت شورا، پیگیری برای تأمین منابع، توسعه ناوگان حملونقل عمومی، اجرای پروژههای عمرانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز شهر را با جدیت دنبال میکند و تلاش داریم از ظرفیتهای موجود برای ارتقای خدمات و توسعه شهرکرد استفاده کنیم.
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