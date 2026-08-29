به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی صبح شنبه در جلسه ۴۳۳ شورای اسلامی شهر با تبریک ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت(ص) و هفته وحدت، بر ضرورت تقویت وحدت، همدلی و همکاری در مسیر خدمترسانی به مردم تأکید کرد و با اشاره به تعامل و همکاری مناسب شورای اسلامی شهر و شهرداری، از تلاشها و پیگیریهای شهردار شهرکرد و مجموعه مدیریت شهری در پیشبرد امور، جذب و پیگیری اعتبارات و فراهم کردن زمینه اجرای پروژههای شهری تقدیر کرد.
وی با اشاره به تدابیر خردمندانه امام خمینی(ره) در نامگذاری هفته وحدت، اظهار داشت: این تدبیر زمینهساز تقویت وحدت و همدلی میان شیعیان و اهل سنت شد و امروز نیز باید از این فرصت برای تحکیم دوستی، اتحاد و صمیمیت و خدمت بهتر به شهروندان استفاده کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده در حوزه ستاد انضباط شهری، اظهار کرد: شورا و شهرداری دو بخش از یک مجموعه مدیریت شهری هستند و خوشبختانه تعامل و همدلی میان دو مجموعه وجود دارد. طبیعی است که در مسیر کار، دیدگاهها و نظرات متفاوتی مطرح شود، اما با حفظ احترام متقابل و تداوم این تعامل و همدلی، میتوان گامهای مؤثری برای پیشبرد امور شهر و خدمت بهتر به شهروندان برداشت.
ایزدی افزود: شورا بر اساس وظیفه ذاتی خود، قانونمدارانه نظارت و پیگیری میکند و در صورت کوتاهی نیز باید پاسخگو باشد؛ از سوی دیگر، مجموعه مدیریت شهری نیز باید با جدیت، مسئولیتپذیری و رعایت قانون، اعتماد مردم را هم چنان حفظ کند.
وی با تأکید بر ضرورت طرح مسائل با رویکرد همکاری تصریح کرد: هدف از طرح موضوعات، حل مسائل و رفع ابهامات است. نقد و بررسی باید بر پایه استدلال منطقی، علمی و فنی و با رعایت اخلاق انجام شود و نباید مسائل شخصی یا بداخلاقی جایگزین گفتوگوی کارشناسی شود.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین با اشاره به روند بهروزرسانی طرح جامع و ورود به مرحله تهیه طرح تفصیلی، اظهار داشت: پس از نزدیک به دو دهه، طرح جامع شهر بهروزرسانی شده و اکنون باید از ظرفیتهای ایجادشده برای پیشبرد طرح تفصیلی استفاده کنیم. هزینهها و تلاشهای زیادی برای رسیدن به این مرحله انجام شده و اکنون زمان بهرهبرداری از این اقدامات و حرکت جدی به سمت تعیین مشاور و اجرای طرح تفصیلی است.
ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: موضوع مانیتورینگ و پایش اطلاعات باید به صورت علمی و بهروز دنبال شود و لازم است پروندهها و اطلاعات شهری از حالت سنتی خارج شده و به شکل الکترونیکی و قابل دسترسی در جلسات ارائه شوند.
وی ادامه داد: با استفاده از سامانههای الکترونیکی میتوان اطلاعات مربوط به یک ملک یا پرونده را بهسرعت مشاهده و بررسی کرد و دیگر نیازی به جستوجوی فیزیکی پروندهها نیست. این موضوع علاوه بر افزایش سرعت، دقت و شفافیت، زمینه کاهش خطاها را نیز فراهم میکند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: باید سهم و جایگاه هوش مصنوعی در کارکرد مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری مشخص شود و از این ظرفیت برای نظارت و پایش دادهها، مکان یابی، بررسی پروندههای شهری و دسترسی سریع به اطلاعات استفاده کنیم.
ایزدی افزود: انتظار میرود حوزه فناوری اطلاعات با همکاری مجموعه مدیریت شهری، زمینهای فراهم کند تا در جلسات شورا بتوان اطلاعات مربوط به مناطق، محلات، املاک و پروژههای مختلف را به صورت برخط و دقیق مشاهده و بررسی کرد؛ چراکه حرکت به سمت مدیریت هوشمند و دادهمحور میتواند نظارت شورا و تصمیمگیری مدیریت شهری را دقیقتر و کارآمدتر کند.
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