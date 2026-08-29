میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف و مؤمن ایران برای حضور پرشور، باشکوه و خانوادگی در جشن‌های میلاد پیامبر اعظم(ص) در میادین و اجتماعات شبانه امشب در سراسر کشور دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛

امشب، شب میلاد رحمت واصله بر عالمیان، شب تولد کسی است که با آمدنش، ظلمت جاهلیت به نور توحید بدل شد و بشریت راه رستگاری خویش را یافت. در چنین شبی، آسمان ایران اسلامی بار دیگر شاهد جلوه‌ای از عشق مردمی به ساحت پیامبر رحمت خواهد بود؛ عشقی که هیچ‌گاه در این سرزمین کهن، خاموش نشده و نسل به نسل، از مسجد و کوچه و میدان، زبان به مدح احمد مصطفی(ص) گشوده است.

میلاد پیامبر اکرم(ص)، تجلی نور رحمت الهی و فرصت ارزشمندی برای بازخوانی آموزه‌های متعالی آن حضرت در زمینه اخلاق، عدالت، کرامت انسانی، برادری و وحدت امت اسلامی است؛ از این‌رو، جشن‌های مردمی این مناسبت در جای‌جای ایران اسلامی، جلوه‌ای از محبت و ارادت خالصانه ملت مؤمن و خداجوی ایران به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص) و نمادی از همبستگی و همدلی اجتماعی خواهد بود.

به همین مناسبت، امشب در تهران و درتمامی میادین و اجتماعات شبانه مردمی سراسر کشور، آیین‌های جشن و سرور میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شهرها و روستاهای ایران اسلامی در شب میلاد پیامبر رحمت، شاهد برپایی مراسم‌های مردمی، فرهنگی و معنوی خواهند بود.

همچنین، همزمان با سالروز میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، جشن بزرگ مردمی «امت احمد» فردا در تهران از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و در مسیر میدان هفتم تیر تا میدان حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار خواهد شد. این اجتماع بزرگ مردمی با حضور خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم، به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص)، صحنه‌ای از همدلی، نشاط معنوی و وحدت عاشقان پیامبر رحمت خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک این عید سعید و خجسته به ملت بزرگ ایران و تمامی مسلمانان جهان، از عموم مردم شریف و مؤمن دعوت کرد با حضور پرشور، باشکوه و خانوادگی در جشن‌های میلاد پیامبر اعظم(ص) در میادین و اجتماعات شبانه امشب در سراسر کشور و نیز با حضور در جشن بزرگ «امت احمد» فردا در تهران، ضمن گرامیداشت این عید بزرگ، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت به حضرت محمد مصطفی(ص)، وحدت، همدلی و نشاط مؤمنانه ملت ایران را به نمایش بگذارند.