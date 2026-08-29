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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

هرسین آماده برگزاری جشن بزرگ امت احمد است

هرسین آماده برگزاری جشن بزرگ امت احمد است

کرمانشاه - مدیر تبلیغات اسلامی هرسین از برگزاری ویژه‌برنامه «امت احمد» همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پرنور پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، شهرستان هرسین آماده برگزاری جشن بزرگ «امت احمد» می‌شود.

وی افزود: این ویژه‌برنامه با همکاری دستگاه‌های دولتی و مشارکت مردم برگزار خواهد شد و تلاش شده است فضایی شاد، معنوی و سرشار از وحدت و همدلی برای اقشار مختلف مردم فراهم شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم، گفت: حضور پرشور مردم در برنامه‌های مرتبط با میلاد پیامبر اکرم(ص) می‌تواند جلوه‌ای از محبت مردم به نبی مکرم اسلام(ص) و زمینه‌ای برای تقویت وحدت و همدلی در جامعه باشد.

حجت‌الاسلام میرزایی ادامه داد: در حاشیه جشن «امت احمد» چهار موکب مردمی و فرهنگی برپا خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده است.

وی سخنرانی و مولودی‌خوانی را از دیگر بخش‌های این مراسم عنوان کرد و افزود: برنامه‌ها با هدف ایجاد فضایی شاد و معنوی و گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار می‌شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: از عموم مردم شریف و ولایتمدار هرسین دعوت می‌کنیم با حضور در این جشن وحدت‌آفرین، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت کنند.

جشن بزرگ «امت احمد» روز یکشنبه در شهرستان هرسین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6931327

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