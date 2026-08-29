هرسین آماده برگزاری جشن بزرگ امت احمد است

حجت‌الاسلام رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پرنور پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، شهرستان هرسین آماده برگزاری جشن بزرگ «امت احمد» می‌شود.

وی افزود: این ویژه‌برنامه با همکاری دستگاه‌های دولتی و مشارکت مردم برگزار خواهد شد و تلاش شده است فضایی شاد، معنوی و سرشار از وحدت و همدلی برای اقشار مختلف مردم فراهم شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم، گفت: حضور پرشور مردم در برنامه‌های مرتبط با میلاد پیامبر اکرم(ص) می‌تواند جلوه‌ای از محبت مردم به نبی مکرم اسلام(ص) و زمینه‌ای برای تقویت وحدت و همدلی در جامعه باشد.

حجت‌الاسلام میرزایی ادامه داد: در حاشیه جشن «امت احمد» چهار موکب مردمی و فرهنگی برپا خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده است.

وی سخنرانی و مولودی‌خوانی را از دیگر بخش‌های این مراسم عنوان کرد و افزود: برنامه‌ها با هدف ایجاد فضایی شاد و معنوی و گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار می‌شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: از عموم مردم شریف و ولایتمدار هرسین دعوت می‌کنیم با حضور در این جشن وحدت‌آفرین، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت کنند.

جشن بزرگ «امت احمد» روز یکشنبه در شهرستان هرسین برگزار خواهد شد.