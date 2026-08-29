توقیف نیسان حامل ۲ تن چوب قاچاق بلوط در چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق منابع طبیعی و حفاظت از سرمایه‌های ملی، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

کشف ۲ تن چوب قاچاق بلوط

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ تن چوب درختان بلوط را کشف کردند که به‌صورت غیرمجاز و بدون داشتن مجوز حمل، قطع و بارگیری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم به همراه محموله چوب کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

برخورد قاطع با قاچاقچیان منابع طبیعی

سرهنگ گراوند با هشدار به سودجویانی که با قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب، منابع طبیعی و جنگل‌های استان را تهدید می‌کنند، خاطرنشان کرد: جنگل‌ها و منابع طبیعی سرمایه‌ای ارزشمند و میراثی برای نسل‌های آینده هستند و پلیس در راستای حفاظت از این سرمایه‌های ملی، با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.