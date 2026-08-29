به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، دکتر هاشم اسکندری رئیس فدراسیون ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک آن به دولتمردان و اهالی ورزش، به ارزیابی خود شرایط فعلی فدراسیون اشاره داشت و گفت: خوشبختانه فدراسیون در مسیر جدیدی قرار گرفته و تلاش ما این است که با یک برنامه منسجم، هم در حوزه قهرمانی و هم در بخش توسعه همگانی و استعدادیابی گامهای جدیتری برداریم. رشته های بولینگ و بیلیارد ظرفیت بسیار بالایی در کشور دارند و اعتقاد ما این است که میتوانیم این ظرفیت را بیش از گذشته بالفعل کنیم.
وی با اشاره به نقش وزارت ورزش در پیشبرد برنامه های فدراسیون بولینگ و بیلیارد افزود: در همین جا لازم میدانم بهطور ویژه از دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، بابت حمایتهای ارزشمندشان از فدراسیون بولینگ و بیلیارد صمیمانه تشکر کنم. این حمایتها برای ما بسیار دلگرمکننده است و نشان میدهد وزارت ورزش نگاه مثبتی به توسعه و پیشرفت این رشتهها دارد. واقعیت این است حمایت وزیر ورزش برای ما فقط یک حمایت اداری نیست؛ این نگاه حمایتی به فدراسیون انگیزه و پشتوانه میدهد تا با قدرت بیشتری برنامههای خودمان را دنبال کنیم. ما قدردان این اعتماد و حمایت هستیم و تلاش میکنیم پاسخ این اعتماد را با عملکرد بهتر و کسب نتایج درخشانتر بدهیم.
رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد حمایت های وزیر ورزش را انگیزه ساز عنوان کرد و ادامه داد : وقتی یک فدراسیون احساس میکند وزارت ورزش پشت برنامهها و اهداف آن ایستاده است، طبیعتاً با انگیزه بیشتری میتواند کار کند. ما در حوزه توسعه زیرساختها، برگزاری مسابقات، توجه به ردههای سنی، اعزامهای برونمرزی و همچنین توسعه بخش همگانی نیازمند یک زنجیره حمایتی هستیم و خوشبختانه این نگاه حرفه ای را از سوی وزارت ورزش شاهد هستیم.
دکتر اسکندری با اشاره به اهداف مهم فدراسیون یادآور شد: هدف اصلی ما این است که بولینگ و بیلیارد را از نظر کمی و کیفی توسعه دهیم. استعدادیابی، تقویت ردههای پایه، افزایش تعداد مسابقات، ارتقای سطح داوران و مربیان و همچنین حضور قدرتمندتر در میادین بینالمللی از اولویتهای ماست. در کنار این موارد، توسعه ورزش همگانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در خصوص برنامه ریزی جهت حضور موفق ورزشکاران در رقابت های بین المللی گفت: باید یک نگاه بلندمدت داشته باشیم. موفقیت در عرصه بینالمللی حاصل برنامهریزی مستمر است. ما باید اردوهای مناسب، مسابقات داخلی باکیفیت و فرصت حضور در رقابتهای بینالمللی را برای ورزشکاران فراهم کنیم. قطعاً با حمایت وزارت ورزش و تلاش مجموعه فدراسیون میتوانیم این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.
رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در پایان گفت: از جامعه ورزش، هیئتهای استانی، مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون تشکر میکنم که در مسیر پیشرفت این رشتهها کنار ما هستند. در پایان هم بار دیگر از وزیر محترم ورزش و جوانان، بهصورت ویژه بابت حمایتها و نگاه مثبتشان به فدراسیون بولینگ و بیلیارد تشکر میکنم. این حمایت برای ما ارزشمند است و امیدواریم بتوانیم با کسب موفقیتهای بیشتر، پاسخ شایستهای به این اعتماد بدهیم.
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