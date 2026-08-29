آلودگی هوای هندیجان در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا در شهر هندیجان بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون به ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده وضعیت «ناسالم» و «قرمز» در این شهر است.

بر اساس داده‌های منتشر شده در ساعت ۰۸:۰۰ شنبه ۷ تیرماه، وضعیت هوای برخی از شهرهای خوزستان در گروه‌های مختلف قرار گرفته است. در این میان، هوای شهرهای گتوند و شوش نیز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و در سطح رنگ «نارنجی» گزارش شده است.

در بخش دیگری از گزارش پایش کیفی هوا، وضعیت هوای سایر نقاط استان بررسی شد؛ بر این اساس، میزان ذرات ۲.۵ میکرون در شهرهای دزفول، اندیمشک، شوشتر، اندیکا، هفتکل، ملاثانی، آغاجاری، آبادان، اهواز، دزپارت و شاگادن در سطح «قابل قبول» قرار داشته است.

سامانه پایش کیفی هوا همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به داده‌های به‌دست آمده، در حال حاضر هوای هیچ‌کدام از شهرهای مورد بررسی در وضعیت «پاک» قرار ندارد.