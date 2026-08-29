افتتاح نخستین اورژانس تخصصی اعصاب و روان استان در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صفیالدین شفیعی، در حاشیه بازدید از پروژههای در دست اجرای بیمارستان ایثار اردبیل در گفتگو با خبرنگاران از آغاز فصل جدیدی در ارائه خدمات درمانی و فرهنگی به خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم استان خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی خدمات درمانی در این مرکز، افزود: با استعانت از خداوند متعال و با هدف رفع نیازهای درمانی استان، امروز شاهد افتتاح بخش اورژانس بیمارستان ایثار بودیم. همانطور که مستحضرید، استان اردبیل تا پیش از این فاقد اورژانس تخصصی اعصاب و روان بود که با راهاندازی این بخش، گام بزرگی در راستای پاسخ به نیازهای مراجعین برداشته شد.
مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل گفت: بیمارستان ایثار با ظرفیت کلی ۱۶۰ تخت فعال، هماکنون به بیماران خدمترسانی میکند و بیماران نیازمند به بستریِ طولانیمدت، پس از ارزیابی در اورژانس، به بخشهای تخصصی هدایت میشوند.
ایجاد بخش تخصصی اعصاب و روان ویژه بانوان
مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل با اشاره به کمبودهای زیرساختی گذشته در این حوزه، تصریح کرد: یکی از خلاءهای موجود در استان، نبود بخش تخصصی اعصاب و روان برای بانوان بود که با برنامهریزیهای انجام شده، احداث ۴۰ تخت بستری اختصاصی برای بانوان در دستور کار قرار دارد و به زودی به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
آغاز عملیات عمرانی سالن آمفیتئاتر
شفیعی در بخش دیگری از این بازدید، از آغاز عملیات احداث یک سالن آمفیتئاتر با ظرفیت ۳۸۰ نفر خبر داد و گفت: «این پروژه که امروز کلنگزنی شد، با قرارداد اولیه ۱۶۷ میلیارد تومان آغاز شده و برآورد ما این است که تکمیل نهایی و تجهیز آن به اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته باشد که پیگیریهای لازم برای تأمین آن در حال انجام است.
راهاندازی فیزیوتراپی و آسایشگاه جانبازان
وی همچنین از افتتاح واحد فیزیوتراپی در مجتمع توانبخشی ایثار خبر داد و گفت: «این مرکز نه تنها برای جانبازان عزیز، بلکه برای عموم مردم استان نیز قابل استفاده است تا بخشی از بار درمانی استان در این حوزه تعدیل شود.
مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت فراهمسازی بستری برای مراقبت از یادگاران دوران دفاع مقدس، دو اتاق اختصاصی نیز به عنوان آسایشگاه جانبازان در این مجتمع در نظر گرفته شده است؛ چرا که متأسفانه استان اردبیل تا پیش از این از نعمت آسایشگاه متمرکز برای جانبازان عزیز بیبهره بود.
شفیعی در پایان ضمن تأکید بر روحیه جهادی در پیشبرد این پروژهها، اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه بنیاد شهید استان اردبیل بر این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای بیمارستان ایثار، نه تنها شأن والای خانوادههای شهدا و ایثارگران حفظ شود، بلکه این مرکز به عنوان قطب درمانی تخصصی، یاریرسان نظام سلامت در استان اردبیل باشد
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