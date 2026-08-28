به گزارش خبرگزاری مهر، «سی‌بی‌اس نیوز» به نقل از آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نوشت: تقریباً ۶ هزار دریانورد سوار بر ۴۰۰ کشتی در تنگه هرمز سرگردان هستند.

وی افزود: جنگ همچنان اختلالات عمده‌ای را در زنجیره‌های تأمین حیاتی ایجاد می‌کند.

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره پیامدهای جهانی اختلال در زنجیره‌های تأمین با تداوم وضعیت کنونی در تنگه هرمز هشدار داد.

باوجودی که دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی و مسئولان دیگر نهادهای تخصصی دریانوردی اذعان دارند که تنگه هرمز بسته است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فکر می کند با ارسال پیام در فضای مجازی و اعلام باز بودن این تنگه، می تواند آنرا بازگشایی کند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز در واکنش به پیام های ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز تا پیش از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران کاملا باز بود و درباره وضع عوارض برای عبور از این آبراهه تا زمانی که آمریکا و اسرائیل ماجراجویی را آغاز نکرده بودند، صحبتی مطرح نبود.