روایت رویترز از ۵ پیامد منفی جنگ علیه ایران برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: ۶ ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جنگی که دونالد ترامپ پیشتر از آن بهعنوان یک «ماموریت کوتاه» یاد کرده بود، به گفته رویترز به بنبستی طولانی و پرهزینه برای آمریکا تبدیل شده است. ایران تسلیم نشده، تردد در تنگه هرمز همچنان بهشدت مختل است و چشمانداز روشنی برای پایان درگیری وجود ندارد؛ در همین حال، واشنگتن بار دیگر به فشارهای اقتصادی و تحریمها روی آورده است. رویترز در گزارشی، پنج پیامد مهم و منفی این جنگ برای آمریکا را بررسی کرده است.
۱. هزینه سیاسی جنگ برای ترامپ افزایش یافته است
جنگ به یک هزینه سیاسی جدی برای دونالد ترامپ تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، محبوبیت ترامپ از ۴۰ درصد در آغاز جنگ به ۳۳ درصد کاهش یافته و تنها ۳۱ درصد آمریکاییها از ادامه جنگ حمایت میکنند. افزایش قیمت بنزین نیز فشار بیشتری بر دولت ترامپ وارد کرده؛ موضوعی که با وعده انتخاباتی او برای کاهش هزینههای زندگی در تضاد قرار گرفته است. نزدیک شدن انتخابات میاندورهای نیز میتواند نارضایتی رأیدهندگان از جنگ و افزایش قیمتها را به یک چالش برای جمهوریخواهان تبدیل کند.
۲. جنگ، اقتصاد جهانی و بازار انرژی را تحت فشار قرار داده است
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، با ایجاد اختلال شدید در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، نگرانیهای گستردهای درباره بازار انرژی و اقتصاد جهانی ایجاد کرد. این مسیر باریک حدود یکپنجم عرضه انرژی جهان را منتقل میکند و اختلال در آن قیمت نفت و هزینههای انرژی را افزایش داده است. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را از ۳.۳ درصد در ژانویه به ۳ درصد کاهش داده است. با این حال، رویترز میگوید اقتصاد جهانی تاکنون مقاومت بیشتری از آنچه در ابتدا تصور میشد نشان داده است.
۳. ایران، تسلیم نشده است
به نوشته رویترز، ایران در جریان جنگ آسیبهای نظامی و اقتصادی دیده، اما همچنان توان حملات موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در کشتیرانی منطقه را حفظ کرده است. آمریکا نیز نتوانسته اطمینان حاصل کند که بخش عمده زرادخانه موشکی ایران را از بین برده است.
۴. جنگ به جای ایجاد ثبات، خاورمیانه را بیثباتتر کرده است
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، افزایش ناامنی در منطقه بوده است. حملات موشکی و پهپادی ایران، تأسیسات نظامی و دیپلماتیک متحدان آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس را هدف قرار داده و اختلال در حملونقل هوایی و دریایی را افزایش داده است. همزمان، حملات به کشتیرانی در کنار محاصره دریای سرخ، هزینههای بیمه و حملونقل را بالا برده و زنجیرههای تأمین منطقه را با اختلال روبهرو کرده است. به این ترتیب، جنگی که با هدف کاهش تهدیدهای منطقهای آغاز شد، به گفته تحلیلگران مورد استناد رویترز، منطقه را ناامنتر کرده است.
۵. توان نظامی آمریکا تحت فشار قرار گرفته است
شش ماه جنگ، فشار قابل توجهی بر ظرفیت نظامی آمریکا وارد کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۷۵۰ نفر زخمی شدهاند و ۴۲ هواپیمای نظامی آمریکا نیز در جریان جنگ از بین رفتهاند. مصرف گسترده مهمات دقیق، ذخایر موشکهای پاتریوت و رهگیرهای THAAD را کاهش داده و آمریکا برای ادامه حضور خود در منطقه، جنگندهها، ناوها و دیگر تجهیزات نظامی را از اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه به خاورمیانه منتقل کرده است. این جابهجاییها نگرانیهایی درباره آمادگی نظامی آمریکا در دیگر مناطق ایجاد کرده است. استقرار بیش از یکساله ناو هواپیمابر «جرالد فورد» نیز نشانهای از فشار فزاینده جنگ بر ظرفیت نظامی آمریکا عنوان شده است.
در مجموع، تصویر ارائهشده از سوی رویترز نشان میدهد جنگی که قرار بود در مدت کوتاهی به نتیجه برسد، پس از شش ماه به یک درگیری فرسایشی تبدیل شده است؛ درگیریای که در کنار وارد کردن خسارت به ایران، برای آمریکا هزینه سیاسی و نظامی ایجاد کرده، بازار انرژی و اقتصاد جهانی را تحت فشار گذاشته و سطح بیثباتی در خاورمیانه را افزایش داده است. آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت، شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خاورمیانه تغییر کرده است، اما نه به شکلی که طراحان این جنگ انتظار داشتند.
به گزارش آسوشیتدپرس، آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه حمله به ایران را با هدف دیرینه تغییر موازنه منطقه و سرنگونی رهبری جمهوری اسلامی آغاز کردند، اما جمهوری اسلامی پس از ترور رهبران ارشد خود و هفتهها بمباران سنگین همچنان پابرجا مانده و در مقابل، با تکیه بر تنگه هرمز اهرم فشار قدرتمندی به دست آورده است. از سوی دیگر، اسرائیل نیز با وجود پیروزیهای تاکتیکی متعدد، با هزینه فزاینده انزوای بینالمللی مواجه شده است. جنگ غزه، اشغال بخشهایی از جنوب لبنان و ادامه تصرف سرزمینها پس از حمله ۷ اکتبر، انتقادات از اسرائیل را افزایش داده است.
آسوشیتدپرس همچنین از کاهش بیسابقه حمایت از اسرائیل در آمریکا خبر میدهد. این روند در ماههای اخیر تشدید شده و در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، برخی منتقدان سرسخت اسرائیل پیروزیهایی به دست آوردهاند. بیش از نیمی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز به کاهش کمکها به اسرائیل رأی دادهاند. در نهایت، جنگی که قرار بود با تغییر حکومت ایران نظم جدیدی در خاورمیانه ایجاد کند، به نوشته آسوشیتدپرس، منطقهای را بر جای گذاشته که در آن ایران همچنان پابرجاست، کشورهای عربی نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا نگرانتر شدهاند و چشمانداز عادیسازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی نیز بیش از گذشته دور از دسترس به نظر میرسد.
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