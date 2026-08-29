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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

عملیات اجرایی مخزن آب شرب گردنه اسدآباد آغاز شد

عملیات اجرایی مخزن آب شرب گردنه اسدآباد آغاز شد

همدان-عملیات اجرایی ساخت مخزن آب شرب گردنه اسدآباد به‌منظور تامین آب پایدار پایگاه‌های امدادی و خدمات‌رسانی به مسافران و زائران همزمان با هفته دولت کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری اسدآباد ظهر شنبه در آیین کلنگ‌زنی پروژه مخزن آب شرب گردنه اسدآباد با اشاره به موقعیت راهبردی این محور اظهار کرد: گردنه اسدآباد یکی از شریان‌های حیاتی و استراتژیک کشور است که تردد مسافران ۱۹ استان از آن انجام می‌گیرد و تنها در ایام اربعین حسینی ثبت بیش از ۲ میلیون تردد و مصرف هفت هزار لیتر سوخت نشان‌دهنده اهمیت و بار ترافیکی بالای این محور است.

سلیمان نظری‌دوست با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پایدار در این منطقه افزود: با توجه به لزوم تامین آب شرب پایدار برای پایگاه‌های امدادی، مسافران و زائران احداث این مخزن با پیگیری‌های استاندار همدان و هم‌افزایی مدیریت بحران، جمعیت هلال‌احمر و راهداری استان وارد فاز اجرایی شد.

فرماندار اسدآباد تصریح کرد: مراکزی همچون راهدارخانه، پایگاه اورژانس، هلال‌احمر و مسجد جامع مستقر در گردنه اسدآباد نیازمند آب پایدار هستند و بهره‌برداری از این مخزن نقش موثری در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و افزایش ایمنی تردد در این مسیر ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6931351

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