کشف محموله نفتی قاچاق در آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین حسین زاهد ظهر شنبه درگفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: در اجرای تشدید مبارزه باقاچاق فرآورده های نفتی ماموران کلانتری بخش ممقان شهرستان آذرشهر حین گشت زنی هدفمند و کنترل تردد خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو تریلی حامل سوخت قاچاق گردیدند.

وی افزود: ماموران دربازرسی از یک دستگاه خودرو تریلی ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و ۲ عدد پلاک جعلی کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.