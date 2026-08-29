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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

کشف محموله نفتی قاچاق در آذرشهر

کشف محموله نفتی قاچاق در آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی آذرشهر از کشف ۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین حسین زاهد ظهر شنبه درگفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: در اجرای تشدید مبارزه باقاچاق فرآورده های نفتی ماموران کلانتری بخش ممقان شهرستان آذرشهر حین گشت زنی هدفمند و کنترل تردد خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو تریلی حامل سوخت قاچاق گردیدند.

وی افزود: ماموران دربازرسی از یک دستگاه خودرو تریلی ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و ۲ عدد پلاک جعلی کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6931325

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