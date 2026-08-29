شیرازی: فرهنگ قرآنی باید در مجموعه انتظامی به جریان مستمر تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از حافظان قرآن کریم در استان گیلان با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ قرآنی در مجموعه انتظامی اظهار کرد: ترویج فرهنگ تلاوت، تدبر و عمل به آموزههای قرآن کریم باید بیش از پیش در میان کارکنان و خانوادههای انتظامی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش خانوادههای معظم شهدا در تأمین امنیت و اقتدار کشور افزود: خانوادههای شهدا با ایثار و فداکاری خود نقش مهمی در حفظ امنیت و عزت کشور داشتهاند و باید از ظرفیتهای فرهنگی و معنوی موجود برای تقویت روحیه دینی و قرآنی در جامعه بهره گرفت.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر ضرورت ارتقای برنامههای قرآنی در مجموعه انتظامی گفت: باید اقدامات انجامشده در حوزه قرآن مورد ارزیابی قرار گرفته و در کنار آن، فعالیتها و برنامههایی که تاکنون انجام نشده است نیز شناسایی و برای اجرای آنها برنامهریزی شود.
حجتالاسلام شیرازی همچنین پیشنهاد کرد روز کاری کارکنان پلیس با پنج دقیقه تلاوت قرآن کریم آغاز شود و تصریح کرد: انس با قرآن و آغاز فعالیتهای روزانه با تلاوت آیات الهی میتواند موجب برکت در فعالیتها و تقویت روحیه معنوی کارکنان شود.
وی بر استمرار برنامههای قرآنی در میان کارکنان و خانوادههای انتظامی تأکید کرد و افزود: توسعه فرهنگ قرآنی باید به یک جریان مستمر در مجموعه انتظامی تبدیل شود تا آثار و برکات آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و سازمانی کارکنان نمود پیدا کند.
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