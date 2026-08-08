آمادگی کامل فراجا برای اجلاسیه سراسری فرهنگ نماز

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سجاد حبیبی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: توسعه فرهنگ دینی و خدمت خالصانه به مردم، رسالت محوری عقیدتی سیاسی فراجاست.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با تشریح مهمترین برنامههای فرهنگی، قرآنی و معنوی این مجموعه، اظهار داشت: مجموعه عقیدتی سیاسی فراجا با بهرهگیری از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و در راستای ارتقای معنویت، بصیرت دینی و تحکیم ارزشهای اسلامی، اجرای برنامههای متنوع فرهنگی را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند با مشارکت کارکنان و خانوادههای آنان، زمینه رشد فرهنگی و اعتقادی را بیش از پیش فراهم سازد.
وی با اشاره به اجرای مستمر برنامههای فرهنگی در سطح فرماندهی انتظامی استان افزود: برگزاری نشستهای بصیرتی، دورههای آموزشی، محافل انس با قرآن کریم، جلسات اخلاق، برنامههای فرهنگی ویژه مناسبتهای ملی و مذهبی و همچنین فعالیتهای ویژه خانوادههای کارکنان، از مهمترین برنامههایی است که با هدف تقویت بنیان خانواده، افزایش نشاط معنوی و ارتقای سرمایه فرهنگی سازمان دنبال میشود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، مسابقات قرآن کریم را یکی از مؤثرترین برنامههای فرهنگی فراجا دانست و تصریح کرد: مسابقات سراسری قرآن کریم هر ساله با حضور پرشور کارکنان، خانوادهها و فرزندان آنان در رشتههای مختلف برگزار میشود و خوشبختانه شاهد استقبال چشمگیر از این رویداد معنوی هستیم. بدون تردید، گسترش فرهنگ قرآنی، یکی از مهمترین راهکارهای تقویت سلامت معنوی، اخلاق حرفهای و ارتقای روحیه خدمت صادقانه در مجموعه انتظامی است.
وی با اشاره به ایام اربعین حسینی گفت: امسال نیز همانند سنوات گذشته، موکب الحسین شهدای فراجا با هدف خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر زوار برپا شد. این مواکب با مشارکت کارکنان، خانوادهها و خادمان افتخاری، خدمات فرهنگی، مذهبی، پذیرایی و رفاهی متنوعی را به زائران ارائه کرد.
حجتالاسلام حبیبی افزود: علاوه بر خدمترسانی در مسیر پیادهروی اربعین، در شبهای تجمعات خونخواهی امام شهید نیز با برپایی مواکب متعدد برنامههای فرهنگی، قرآنی، سخنرانی، مدیحهسرایی، پاسخگویی به مسائل شرعی و خدمات رفاهی نیز ب ای مردم مبعوث شده انجام شد و ما خدمت به مردم و زائران سیدالشهدا(ع) را افتخاری بزرگ برای مجموعه فراجا میدانیم و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات شایسته به کار خواهیم بست.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای برگزاری دومین همایش استانی نماز خبر داد و اظهار داشت: این همایش با هدف ترویج فرهنگ نورانی نماز، شناسایی و معرفی الگوهای موفق، تبادل تجربیات و تقویت جایگاه این فریضه الهی در محیطهای کاری و خانوادهها برگزار خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی کامل این مجموعه برای حضور مؤثر در اجلاسیه سراسری نماز خبر داد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای ارائه دستاوردها و اقدامات شاخص فرماندهی انتظامی استان در حوزه ترویج فرهنگ اقامه نماز انجام شده و امیدواریم با همکاری تمامی ردهها، گامهای مؤثری در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در توسعه و ترویج فرهنگ نماز برداریم.
حجتالاسلام حبیبی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت پایدار، ریشه در ایمان، اخلاق و معنویت دارد، خاطرنشان کرد: امروز هر اندازه در حوزه فرهنگ، قرآن، نماز و تحکیم بنیان خانواده سرمایهگذاری کنیم، به همان میزان شاهد افزایش سلامت سازمانی، ارتقای روحیه جهادی، رضایتمندی کارکنان و اعتماد بیشتر مردم به مجموعه انتظامی خواهیم بود. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با تمام ظرفیت، مسیر ترویج فرهنگ اسلامی و خدمت صادقانه به کارکنان، خانوادههای آنان و مردم عزیز را با قوت ادامه خواهد داد.
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