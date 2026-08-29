به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گوهرگانی در دیدار با استاندار زنجان، با بیان اینکه توسعه سامانههای نوین آبیاری با هدف ارتقای بهرهوری مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح، به طور جدی در دستور کار است، گفت: گذار از روشهای سنتی به فناوریهای نوین، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تداوم کشاورزی است.
وی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان زنجان، گفت: زنجان از استانهای پیشرو در این حوزه است و با توجه به ظرفیتهای موجود، اجرای طرحهای آبیاری در این استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
گوهرگانی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، اجرای سامانههای نوین آبیاری در سطح ۱۵۰ هزار هکتار به روش زیرسطحی و حدود ۲۰۰ هزار هکتار به سایر روشها پیشبینی شده و برای تکمیل طرحهای در دست اجرا نیز اعتبار اختصاص مییابد.
وی همچنین بر تداوم همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای رفع موانع طرحهای آب و خاک در پایاب سدها و تشکیل کارگروه ماده ۱۱ در استان زنجان برای پیگیری منسجم مشکلات این طرحها تأکید کرد.
توسعه کشاورزی استان در گرو بهرهگیری بهینه از منابع آب است
استاندار زنجان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت توسعه و تکمیل سامانههای نوین آبیاری، انتقال آب با لوله، پوشش انهار و اجرای طرحهای کوچک تامین آب، گفت: توسعه کشاورزی در استان، ارتباط مستقیمی با تکمیل زیرساختهای آب و خاک و بهرهگیری بهینه از منابع آب دارد و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.
سید محسن صادقی با بررسی ظرفیتها، چالشها و اولویتهای بخش آب و خاک استان با اشاره به نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: جهاد کشاورزی یکی از ستونهای اصلی تأمین امنیت غذایی در دوران جنگ بود و حمایت از زیرساختهای این بخش، بهویژه در حوزه آب و خاک، اهمیت ویژهای دارد.
وی خواستار ارزیابی و حمایت از طرحهای آب و خاک و توسعه سامانههای نوین آبیاری با توجه به شرایط و آثار ناشی از جنگ و تحریمها شد و گفت: لازم است طرحهای دارای اولویت استان با تأمین اعتبارات مورد نیاز با سرعت بیشتری اجرا و تکمیل شود.
صادقی با بیان اینکه حدود ۱۲۴ هزار هکتار از اراضی استان مستعد اجرای سامانههای نوین آبیاری است، افزود: تاکنون سامانههای نوین آبیاری در حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده و برای توسعه این طرحها، تأمین اعتبارات لازم ضروری است.
استاندار زنجان ادامه داد: انتقال آب با لوله، پوشش انهار و کانالها، اجرای طرحهای کوچک تأمین آب، احداث سدهای خاکی و بندهای انحرافی از جمله طرحهایی است که باید با توجه به ظرفیتهای استان و نیاز بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
صادقی همچنین اجرای طرحهای زهکشی در پایاب سدهای استان و استفاده از منابع آبی ذخیرهشده پشت سدها را از دیگر اولویتهای حوزه آب و خاک عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای موجود باید بهگونهای مدیریت شود که بیشترین بهرهوری از منابع آب در بخش کشاورزی حاصل شود.
وی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه قنوات اظهار کرد: از مجموع ۳۲۰ رشته قنات استان، حدود ۲۷۰ کیلومتر بازسازی و مرمت شده است و تداوم حمایتهای فنی و اعتباری برای تکمیل این اقدامات ضرورت دارد.
استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان در تولید محصولات صادراتی تأکید کرد: توسعه کشاورزی و تولید محصولات صادراتمحور باید متناسب با الگوی مصرف، ظرفیت منابع آبی و افزایش بهرهوری آب دنبال شود.
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