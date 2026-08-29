عتباتی: دادستان نباید صرفاً پشت میز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی، بعد از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان ورامین، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: قیام مردم ولایتمدار ورامین یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب است و امیدواریم دستگاه قضایی بتواند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت، بهترین خدمت را به مردم این خطه ارائه کند.
وی با تقدیر از خدمات دادستان پیشین ورامین و تبریک حضور دادستان جدید افزود: دادستانی جایگاهی خطیر و اثرگذار است و دادستان میتواند در صیانت از حقوق عامه، حفاظت از بیتالمال، مبارزه با فساد، نظارت بر حسن جریان امور و پیشگیری از وقوع جرم نقشآفرینی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه ادامه داد: هنر دستگاه قضایی باید پیشبینی و پیشگیری باشد، نه اینکه منتظر وقوع جرم بمانیم و پس از آن برای برخورد اقدام کنیم.
عتباتی با بیان اینکه پیشگیری کمهزینهترین راه مقابله با جرائم است، تصریح کرد: باید از ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و مردم برای پیشگیری استفاده کنیم تا با کاهش وقوع جرم، از تشکیل پروندههای قضایی نیز کاسته شود.
وی ارتقای آگاهی حقوقی مردم را از دیگر راهکارهای کاهش پروندهها دانست و گفت: شهروندان باید در موضوعاتی مانند معاملات، خرید و فروش، ازدواج و سایر مسائل حقوقی پیش از اقدام از مشاوران و متخصصان استفاده کنند.
عتباتی همچنین بر حفظ کرامت مردم تأکید کرد و افزود: خدمت به مردم باید خالصانه، صادقانه و بدون منت باشد و دستگاه قضایی میتواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران استفاده از ظرفیتهای مردمی در صلح و سازش را ضروری دانست و اظهار کرد: باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، فعالان اجتماعی، ورزشکاران و معتمدان در قالب صلحیاران و هستههای جهادی برای حلوفصل اختلافات استفاده کنیم تا توان دستگاه قضایی برای رسیدگی به پروندههای مهمتر آزاد شود.
وی در ادامه از تدوین برنامه عملیاتی برای مجموعه قضایی خبر داد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، افزایش کیفیت رسیدگیها و ارتقای اتقان آرای قضایی از محورهای این برنامه خواهد بود.
عتباتی همچنین با اشاره به موضوع زندانیان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیتهای قانونی در پروندههای مالی و جرایم کماهمیت استفاده شود و زندان برای افرادی مورد استفاده قرار گیرد که حضور آنان در جامعه موجب اخلال در امنیت و آرامش مردم میشود.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه قضایی باید با حفظ کرامت مردم و خدمت خالصانه در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی حرکت کند.
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