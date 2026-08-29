ابراهیم پرفند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کسب مقام برتر این استان در پویش ملی درختکاری «جوانه‌های ۷۸» با کاشت ۷۸ اصله نهال خبر داد واظهار کرد: این پویش با مشارکت پرشور اعضای کانون‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، طلاب و شاخه آزاد جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برگزار شد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح کشور، جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به عنوان استان برگزیده و پیشتاز این پویش ملی معرفی شد.

پرفند تصریح کرد: این موفقیت حاصل مشارکت و تلاش اعضای جوان هلال‌احمر و نشان‌دهنده روحیه ایثار، نشاط اجتماعی و پیوند عمیق نسل جوان با محیط‌زیست و طبیعت است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با قدردانی از تلاش دبیران کانون‌ها و اعضای جوان این جمعیت گفت: پویش‌های زیست‌محیطی علاوه بر کمک به کاهش آثار تغییرات اقلیمی، فرصتی ارزشمند برای توانمندسازی جوانان، تقویت روحیه کار گروهی و ترویج فرهنگ بشردوستی در میان آنان است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌ها و پویش‌های زیست‌محیطی با مشارکت جوانان هلال‌احمر استان با قدرت ادامه خواهد یافت.