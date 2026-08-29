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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

هلال‌احمر خراسان شمالی در پویش «جوانه‌های ۷۸» بر سکوی نخست ایستاد

هلال‌احمر خراسان شمالی در پویش «جوانه‌های ۷۸» بر سکوی نخست ایستاد

بجنورد- معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از کسب مقام برتر این استان در پویش ملی درختکاری «جوانه‌های ۷۸» با مشارکت گسترده اعضای کانون‌های جوانان خبر داد.

ابراهیم پرفند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر  از کسب مقام برتر این استان در پویش ملی درختکاری «جوانه‌های ۷۸» با کاشت ۷۸ اصله نهال خبر داد واظهار کرد: این پویش با مشارکت پرشور اعضای کانون‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، طلاب و شاخه آزاد جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برگزار شد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح کشور، جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به عنوان استان برگزیده و پیشتاز این پویش ملی معرفی شد.

پرفند تصریح کرد: این موفقیت حاصل مشارکت و تلاش اعضای جوان هلال‌احمر و نشان‌دهنده روحیه ایثار، نشاط اجتماعی و پیوند عمیق نسل جوان با محیط‌زیست و طبیعت است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با قدردانی از تلاش دبیران کانون‌ها و اعضای جوان این جمعیت گفت: پویش‌های زیست‌محیطی علاوه بر کمک به کاهش آثار تغییرات اقلیمی، فرصتی ارزشمند برای توانمندسازی جوانان، تقویت روحیه کار گروهی و ترویج فرهنگ بشردوستی در میان آنان است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌ها و پویش‌های زیست‌محیطی با مشارکت جوانان هلال‌احمر استان با قدرت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6931550

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