هوای فردیس خطرناک شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس به عدد ۵۰۰ رسیده و وضعیت هوا در این شهرستان «خطرناک» اعلام شده است؛ شرایطی که ضرورت کاهش تردد شهروندان در فضای باز و توجه جدی به توصیههای بهداشتی را دوچندان میکند.
بر اساس دادههای سامانه پایش کیفیت هوا که برای شهرستان فردیس استخراج شده، شاخص آلودگی هوا در این شهرستان به ۵۰۰ رسیده است؛ عددی که در محدوده «خطرناک» قرار میگیرد و نشاندهنده شرایط بسیار نامناسب هواست.
هشدار به شهروندان فردیس
با توجه به قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در بالاترین محدوده خطر، توصیه میشود شهروندان فردیس از حضور و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و افراد حساس، کودکان، سالمندان و بیماران از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده پرهیز کنند.
همچنین در چنین شرایطی کاهش تردد خودروها، پرهیز از فعالیتهای ورزشی در فضای باز و توجه به اطلاعیههای دستگاههای مسئول برای کاهش مواجهه با آلودگی هوا ضروری است.
کرج نیز در وضعیت ناسالم قرار دارد
در همین حال، دادههای ثبتشده برای کرج در تصویر مورد استناد، شاخص کیفیت هوا را ۱۳۲ نشان میدهد که در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
بر این اساس، اگرچه شرایط فردیس به مراتب وخیمتر گزارش شده، اما وضعیت هوای کرج نیز برای گروههای حساس نیازمند رعایت توصیههای بهداشتی است.
شاخص ۵۰۰ در فردیس، زنگ خطر جدی برای کیفیت هوا و سلامت شهروندان این شهرستان است.
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