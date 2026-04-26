به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوان‌پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرداری آستارا با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، فرماندهان، رزمندگان و جمعی از مردم کشور در ایام جنگ رمضان، بر ضرورت همبستگی و همراهی مسئولان با مردم در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

شهردار آستارا با قدردانی از حضور گسترده و خودجوش مردم این شهر در تجمع شبانه در حمایت از رزمندگان و نیروهای مسلح و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب گفت: این حضور باشکوه نشان‌دهنده عمق وفاداری و بصیرت مردم آستارا است و وظیفه ما را در خدمت‌رسانی دوچندان می‌کند.

وی همچنین از تلاش‌ها و آمادگی نیروهای شهرداری برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم قدردانی کرد و افزود: کارکنان شهرداری در کنار مردم و برای مردم هستند و در چنین موقعیت‌هایی با تمام توان پای کار می‌ایستند.

شهردار آستارا با محکوم کردن بدعهدی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول تاریخ اظهار داشت: رزمندگان و نیروهای مسلح ما در هر لحظه آماده دفاع از میهن و این مرز و بوم هستند و شهرداری نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، همواره آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

شهردار آستارا با تأکید بر اینکه تکریم ارباب‌رجوع اولویت اصلی شهرداری است گفت: درهای شهرداری حتی فراتر از روزهای ملاقات مردمی به روی شهروندان باز است و همه بخش‌ها موظف‌اند با احترام، سرعت و دقت به مردم خدمات ارائه کنند.

وی افزود: شهرداری آستارا خود را خدمتگزار مردم می‌داند و در تمامی برنامه‌ها، تجمعات و مناسبت‌ها در کنار شهروندان خواهد بود.