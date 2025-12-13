الوان پور: آسفالت اصولی در شاهراه ترانزیتی آستارا ضرورت دارد

میثم الوان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خیابان ترانزیتی سفیر امید شهر آستارا گفت: این خیابان طی سال‌های اخیر چندین بار آسفالت شده اما به دلیل نبود زیرسازی مناسب و تردد مداوم خودروهای سنگین ترانزیتی، کیفیت آسفالت هر بار به سرعت از بین رفته است.

وی با اشاره به اجرای عملیات زیرسازی اصولی پیش از آسفالت‌ریزی جدید به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پایداری این مسیر حیاتی افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در جلسات تابستان سال جاری با حضور بازرس کل استان وعده اجرای پروژه بهسازی و آسفالت خیابان سفیر امید را داد، اما با وجود تعیین پیمانکار، تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع موجب گلایه گسترده شهروندان آستارایی شده است.

شهردار آستارا ضمن قدردانی از پیگیری‌های سازمان بازرسی و به‌ویژه بازرس کل استان گیلان، در این حوزه اظهار کرد: طی گفتگویی که با بازرس کل استان داشتیم، موضوع تأخیر در اجرای پروژه آسفالت خیابان سفیر امید مطرح شد و بازرس کل استان قول دادند با پیگیری‌های لازم، روند انجام امور تسریع شود.

وی افزود: خیابان سفیر امید نه‌تنها یک مسیر شهری، بلکه شاهراهی برای ترانزیت و صادرات کالا از مرز آستارا به کشورهای همسایه است و هرگونه تأخیر در بهسازی آن، آثار منفی بر حمل‌ونقل بین‌المللی و اقتصاد منطقه و همچنین آسایش شهروندان دارد.

الوان پور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود سازمان بازرسی استان با پیگیری جدی، اداره کل راهداری و پیمانکار مربوطه را ملزم به آغاز فوری عملیات زیرسازی و آسفالت کند تا مشکلات زیرساختی و ترافیکی این محور حیاتی برطرف شود.