الوان پور: سفیر امید با اعتبار ملی و اجرای راهداری گیلان آسفالت می شود

میثم الوان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت ویژه شهر آستارا در مسیر ترانزیت بین‌المللی اظهار کرد: حجم بالای تردد تریلی‌ها و کامیون‌های سنگین در محورهای بلوار اسکله، سفیر امید، بلوار ولایت، خیابان مرزداران و مسیر ورودی گمرک، همواره موجب ایجاد ترافیک سنگین در طول حدود پنج کیلومتر از معابر شهری شده است.

وی ادامه داد: طی مکاتبات و پیگیری‌های مکرر شهرداری و برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نهایتاً مقرر شد عملیات زیرسازی و آسفالت این معابر با اعتبار ملی و توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان انجام شود. در همین راستا، قرارداد لازم میان اداره کل راهداری و پیمانکار بخش خصوصی منعقد شده و بخشی از عملیات اجرایی نیز آغاز شده است.

شهردار آستارا در واکنش به اظهارات اخیر یکی از مسئولان شهرستان مبنی بر تاخیر پروژه به دلیل عدم انجام عملیات زیرسازی مسیر توسط شهرداری توضیح داد: این اظهارات دقیق نیست و بر اساس مصوبات جلسات رسمی و توافقات انجام‌شده با مسئولان استانی و شهرستانی، کل عملیات زیرسازی و آسفالت بلوار سفیر امید و سایر محورهای ترانزیتی، با اعتبار ملی و توسط اداره کل راهداری گیلان انجام می‌شود.

وی افزود: شهرداری آستارا در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از زیرسازی و بتن‌ریزی این مسیرها را با هزینه‌های سنگین انجام داده که این عملیات شامل بتن‌ریزی مسلح به میزان ۱۰ هزار مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال در بلوار اسکله، بلوار ولایت، بلوار سفیر امید، خیابان مرزداران و خیابان شهید کاوه بوده است و اکنون مطابق مصوبات، ادامه کار بر عهده راهداری است. این توضیحات در واقع پاسخی است به برداشت‌های نادرست مطرح‌شده، تا شهروندان از روند واقعی پروژه مطلع باشند.

الوان پور از تلاش‌های مسئولان شهرستان تقدیر کرد و گفت: از پیگیری‌های مستمر فرماندار آستارا و دادستان شهرستان که تکمیل عملیات اجرایی این پروژه را با جدیت دنبال می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همراهی و نظارت این عزیزان نقش مهمی در تسریع روند اجرای عملیات و رفع مشکلات زیرساختی محورهای ترانزیتی شهر داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین لازم است از بازدیدهای میدانی و نظارت‌های مستمر بازرس کل استان گیلان که نقش مهمی در رفع موانع و تسریع عملیات داشته است، قدردانی می‌کنم.

شهردار آستارا در پایان تأکید کرد: با ادامه همکاری اداره کل راهداری و حمایت مسئولان شهرستان، تکمیل عملیات آسفالت‌کاری در این مسیرهای حیاتی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با اجرای کامل این پروژه، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی و زیرساختی شهر برطرف شود.