به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز نهبندان اظهار کرد: طرح ایجاد پتروشیمی در نهبندان پس از حدود شش سال مطالعه و بررسی‌های تخصصی، متناسب با شرایط اقلیمی و زیست‌بوم شهرستان طراحی و اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب سرمایه‌گذاری ۶۲ همتی هلدینگ خلیج فارس برای احداث پتروشیمی نهبندان افزود: این طرح، نخستین سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در حوزه پتروشیمی در شرق کشور است که می‌تواند فصل جدیدی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی نهبندان رقم بزند.

نخعی گفت: برای رسیدن به این مرحله، مطالعات و بررسی‌های متعددی طی حدود شش سال انجام شده و شرایط اقلیمی، محیط‌زیستی و ویژگی‌های زیست‌بوم شهرستان نهبندان به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قرار نیست توسعه صنعتی به قیمت نادیده گرفتن محیط‌زیست و شرایط طبیعی منطقه دنبال شود؛ بلکه این پروژه بر اساس مطالعات انجام‌شده و متناسب با شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی نهبندان طراحی شده و این موضوع یکی از الزامات اساسی اجرای طرح است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری ۶۲ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس می‌تواند آثار قابل توجهی در اقتصاد شهرستان و منطقه شرق کشور داشته باشد، افزود: اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید صنعتی در نهبندان باشد.

نخعی ادامه داد: نهبندان ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه دارد و امروز شاهد آن هستیم که با انجام مطالعات کارشناسی و ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی برای مردم تبدیل کرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب این سرمایه‌گذاری را باید یک اتفاق مهم برای آینده نهبندان و شرق ایران دانست؛ اتفاقی که می‌تواند مسیر توسعه شهرستان را شتاب ببخشد و امید تازه‌ای برای مردم منطقه ایجاد کند.

وی همچنین تأکید کرد: هدف ما این است که توسعه نهبندان، توسعه‌ای پایدار، علمی و متناسب با ظرفیت‌های منطقه باشد؛ به‌طوری که هم زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال جوانان شود و هم ملاحظات محیط‌زیستی و شرایط خاص اقلیمی شهرستان در آن به‌طور کامل رعایت شود.