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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

تصویب سرمایه‌گذاری ۶۲ همتی برای احداث پتروشیمی نهبندان

تصویب سرمایه‌گذاری ۶۲ همتی برای احداث پتروشیمی نهبندان

نهبندان- نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از تصویب سرمایه‌گذاری ۶۲ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس برای احداث پتروشیمی نهبندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز نهبندان اظهار کرد: طرح ایجاد پتروشیمی در نهبندان پس از حدود شش سال مطالعه و بررسی‌های تخصصی، متناسب با شرایط اقلیمی و زیست‌بوم شهرستان طراحی و اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب سرمایه‌گذاری ۶۲ همتی هلدینگ خلیج فارس برای احداث پتروشیمی نهبندان افزود: این طرح، نخستین سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در حوزه پتروشیمی در شرق کشور است که می‌تواند فصل جدیدی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی نهبندان رقم بزند.

نخعی گفت: برای رسیدن به این مرحله، مطالعات و بررسی‌های متعددی طی حدود شش سال انجام شده و شرایط اقلیمی، محیط‌زیستی و ویژگی‌های زیست‌بوم شهرستان نهبندان به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قرار نیست توسعه صنعتی به قیمت نادیده گرفتن محیط‌زیست و شرایط طبیعی منطقه دنبال شود؛ بلکه این پروژه بر اساس مطالعات انجام‌شده و متناسب با شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی نهبندان طراحی شده و این موضوع یکی از الزامات اساسی اجرای طرح است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری ۶۲ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس می‌تواند آثار قابل توجهی در اقتصاد شهرستان و منطقه شرق کشور داشته باشد، افزود: اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید صنعتی در نهبندان باشد.

نخعی ادامه داد: نهبندان ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه دارد و امروز شاهد آن هستیم که با انجام مطالعات کارشناسی و ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی برای مردم تبدیل کرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب این سرمایه‌گذاری را باید یک اتفاق مهم برای آینده نهبندان و شرق ایران دانست؛ اتفاقی که می‌تواند مسیر توسعه شهرستان را شتاب ببخشد و امید تازه‌ای برای مردم منطقه ایجاد کند.

وی همچنین تأکید کرد: هدف ما این است که توسعه نهبندان، توسعه‌ای پایدار، علمی و متناسب با ظرفیت‌های منطقه باشد؛ به‌طوری که هم زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال جوانان شود و هم ملاحظات محیط‌زیستی و شرایط خاص اقلیمی شهرستان در آن به‌طور کامل رعایت شود.

کد مطلب 6931743

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