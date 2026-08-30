حجتالاسلام روحالله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را به محضر امام زمان(عج)، همه شیعیان، ارادتمندان اهلبیت(ع) و مردم عزیز تبریک میگویم و امیدوارم همه ما از پیروان واقعی پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) باشیم.
وی افزود: یکی از سفارشهای ویژه درباره هفدهم ربیعالاول، استفاده از فرصت شب و روز این مناسبت برای مسرور کردن دیگران و انجام اعمال عبادی بهویژه روزهداری است؛ در روایات برای روزه این روز ثواب بسیار زیادی بیان شده و از جمله از کفاره گناهان و پاداش فراوان برای عبادت در این شب و روز سخن گفته شده است.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: شب و روز هفدهم ربیعالاول به دلیل انتساب به ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، فرصت ارزشمندی برای راز و نیاز با خداوند، عبادت و بهرهگیری معنوی است و باید از این فرصت برای تقویت ارتباط خود با خداوند استفاده کنیم.
رضایی تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این مناسبت، پیوند نبوت و امامت است؛ همانگونه که در برخی اعمال مربوط به رحلت پیامبر اکرم(ص)، زیارت امیرالمؤمنین(ع) سفارش شده است، این مسئله نشان میدهد که نبوت و امامت در مکتب اهلبیت(ع) پیوندی عمیق و جداییناپذیر دارند.
وی بیان کرد: باید از ایام مربوط به پیامبر اکرم(ص) برای توجه بیشتر به مسئله امامت و ولایت بهعنوان امتداد نبوت استفاده کنیم و در کنار آن، نسبت به مسئله وحدت میان مسلمانان نیز توجه جدی داشته باشیم.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: قرآن کریم درباره کسانی که در دین خدا ایجاد تفرقه میکنند، هشدار داده است و این موضوع نشان میدهد که اختلافافکنی و ایجاد شکاف میان مسلمانان، مورد تأیید اسلام نیست و باید از آن پرهیز کرد.
رضایی اضافه کرد: ما نباید از اعتقادات خود نسبت به اسلام، تشیع و ولایت امیرالمؤمنین(ع) عقبنشینی کنیم، اما در عین حال باید اولویتها را بشناسیم و بدانیم در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مسلمانان است، توجه به مشترکات اسلامی اهمیت ویژهای دارد.
وی خاطرنشان کرد: خدا، پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و قبله از جمله مشترکاتی هستند که میتوانند محور وحدت مسلمانان قرار گیرند و باید این مشترکات را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم؛ البته این مسئله به معنای کنار گذاشتن اعتقادات شیعه درباره امیرالمؤمنین(ع) نیست.
کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: نامگذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول بهعنوان هفته وحدت، اقدامی ارزشمند است و حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت میان مسلمانان تأکید داشتهاند؛ بنابراین باید این موضوع را بهعنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهیم.
رضایی ادامه داد: در کنار اتحاد مسلمین، مسئله اتحاد انقلابیون نیز اهمیت دارد؛ ممکن است میان جریانها، احزاب و افراد اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، اما حتی اختلافات موجه نیز نباید به شکلی دنبال شود که موجب دشمنشادکنی و سوءاستفاده دشمن شود.
وی تصریح کرد: یک مسلمان انقلابی باید با بصیرت و آگاهی رفتار کند و به جای اینکه باری بر دوش پیامبر اکرم(ص)، امام و ولیفقیه باشد، تلاش کند باری از دوش آنان بردارد و در مسیر اهداف اسلام و انقلاب حرکت کند.
کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: در رفتار امام خمینی(ره)، شهیدان و رهبر معظم انقلاب، توجه ویژهای به مسئله «اتحاد مقدس» دیده میشود و نمونههایی همچون مرحوم کاشفالغطاء که عالمان اهلسنت نیز در درس او حضور پیدا میکردند، نشاندهنده اهمیت وحدت و بصیرت در میان مسلمانان است.
رضایی تأکید کرد: ما نباید حتی لحظهای از اعتقادات خود نسبت به اسلام و انقلاب عقبنشینی کنیم، اما باید هنر استفاده از ظرفیت مشترکات و حفظ وحدت را نیز داشته باشیم و امیدواریم از جمله کسانی باشیم که با بصیرت، وحدت و عمل به آموزههای اسلام، زمینهساز ظهور حضرت مهدی(عج) باشیم.
نظر شما