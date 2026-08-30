به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، در هفتصد و یازدهمین نشست باشگاه فیلم تهران، در روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷، یاد و خاطره زنده‌یاد اکبر عبدی بازیگر شناخته‌شده سینمای ایران، گرامی داشته می‌شود. در این برنامه، نسخه‌ای ویژه، کامل و کمتر دیده‌شده از فیلم سینمایی ماندگار و خاطره‌انگیز «اجاره‌نشین‌ها» ساخته زنده‌یاد داریوش مهرجویی به نمایش درمی‌آید.

«اجاره‌نشین‌ها» محصول سال ۱۳۶۵ و از آثار ماندگار سینمای ایران در ژانر کمدی، درام و اجتماعی است که زنده‌یاد اکبر عبدی نیز در آن هنرمندانه به ایفای نقش پرداخته است.

نسخه‌ای که در این برنامه نمایش داده می‌شود، با کیفیت بالای تصویری و صوتی، فرصتی برای مرور یکی از آثار خاطره‌انگیز این هنرمند محبوب و خوش‌نام سینما خواهد بود.

پس از نمایش فیلم، آئین یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی با حضور عبدالله اسکندری طراح گریم و چهره‌پرداز، ایرج راد بازیگر، علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری، کورش جاهد مدرس سینما و جمعی از هنرمندان و اهالی سینما برگزار می‌شود. حاضران در این بخش از خاطرات و تجربه‌های خود از همکاری با اکبر عبدی و جایگاه این هنرمند در سینمای ایران خواهند گفت.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.