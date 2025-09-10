وحدت اسلامی بزرگترین نیاز کنونی امت پیامبر اکرم(ص) است

مولوی لعل محمد بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وحدت گفت: پیامبر اکرم (ص) انسانها را از ضلالت به هدایت، از ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت رساند و رسالت او راه را از چاه جدا ساخت تا مظلومان جهان از بند جهل و جاهلیت رهایی یابند.
این کارشناس مذهبی و فرهنگی افزود: از آن هنگام که خورشید درخشان اسلام بر سرزمینهای سرد و تاریک جاهلیت دمید و صبح امید، زندگی انسانها را گرم و روشن کرد، امید رهایی در دل مظلومان زبانه کشید و بشریت مسیر تازهای از حیات را تجربه کرد.
مولوی لعل محمد بختیاری با اشاره به فلسفه نامگذاری هفته وحدت بیان کرد: بر اساس منابع اهل سنت، دوازدهم ربیعالاول و بر اساس روایت اهل تشیع، هفدهم ربیعالاول سالروز میلاد پیامبر عظیمالشأن اسلام است.
وی ادامه داد: فاصله میان این دو تاریخ به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است؛ هفتهای که یادآور تفاهم، همبستگی، همگرایی و همدلی میان مسلمانان برای رسیدن به هدف مشترک و شکست دشمنان مشترک است.
این روحانی اهل سنت تأکید کرد: اکنون مسلمانان بیش از هر زمان دیگری به ارتباط و همکاری میان دولتهای اسلامی نیازمندند، ما باید با تبیین و تشریح اصول و ارزشهای مقدس اسلام و مکتب نجاتبخش اهلبیت (ع)، نقشههای پلید دشمنان اسلام بهویژه گروههای تکفیری جانی و خشن و در رأس آنها شیطان بزرگ یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار را خنثی سازیم.
وی یادآور شد: وحدت به عنوان اتحاد بین مسلمانان نخستین بار توسط حضرت امام خمینی (ره) مطرح و این موضوع پس از آن از یک شعار به واقعیت تبدیل شد.
بختیاری گفت: اکنون در اهمیت و ضرورت اتحاد و همدلی در میان مسلمانان از دیدگاه قرآن هیچ تردیدی وجود ندارد و میتوان قاطعانه گفت که وحدت از جمله مسائلی است که قرآن کریم بیش از هر امر اجتماع دیگری بر آن تأکید کرده است.
مولوی لعل محمد بختیاری با استناد به سخنان پیامبر اسلام (ص) گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند مسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر دیگری جز با تقوا برتری ندارد، این آموزه اسلامی، بنیان وحدت واقعی امت مسلمان را شکل میدهد.
کارشناس مذهبی و فرهنگی اهل سنت همچنین با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران افزود: همانگونه که آیتالله خامنهای تأکید کردهاند، بیایید وحدت اسلامی را عملی کنیم و منشوری تدوین کنیم که همه علمای اسلام، روشنفکران و اندیشمندان جهان اسلام آن را تأیید و برای تحقق آن بکوشند؛ منشوری که دیگر هیچ مسلمانی جرأت نکند فردی موحد و گوینده کلمه توحید را تنها به خاطر اختلاف مذهبی تکفیر کند.
این روحانی اهل تسنن گفت: هفته وحدت فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه امت اسلامی و ضرورتی برای تحقق برادری واقعی میان مسلمانان است و اگر وحدت سرلوحه عمل ما باشد، امت اسلام میتواند در برابر دشمنان ایستادگی کرده و پرچم عزت و اقتدار را بر فراز جهان به اهتزاز درآورد.
