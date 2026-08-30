به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در مسجد حضرت محمد رسولالله(ص) شهرک روزیه سمنان، با تبریک این مناسبت اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) بالاترین جایگاه اخلاقی را داشتند و خداوند ایشان را به عنوان الگوی نیکوی بشریت معرفی کرده است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف اخلاق اسلامی، شجاعت را یکی از فضائل مهم اخلاقی دانست و افزود: پیامبر(ص) در کنار رحمت و مهربانی، در برابر ظلم و تجاوز نیز با شجاعت و صلابت ایستادگی میکردند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با استناد به روایات نهجالبلاغه درباره شجاعت پیامبر(ص) توضیح داد : در سختترین لحظات جنگ، یاران پیامبر(ص) به ایشان پناه میبردند و آن حضرت در نزدیکترین نقطه به دشمن قرار داشتند.
مطیعی با بیان اینکه شجاعت تنها یک ویژگی ذاتی نیست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از شجاعت اکتسابی است و انسان میتواند با تمرین و تقویت خود، این ویژگی را از امور کوچک آغاز کرده و در وجودش پرورش دهد؛ چراکه افراد ترسو بسیاری از فرصتها و مواهب زندگی را از دست میدهند.
وی حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم را از آموزههای مکتب پیامبر(ص) دانست و افزود: متأسفانه گاهی افرادی به دلیل ترس یا منافع شخصی، سخنانی میگویند که خوشایند دشمنان ملت است.
امام جمعه سمنان همچنین با تأکید بر نقش مردم در اقتدار کشور اظهار کرد: پشتوانه نظام اسلامی تنها نیروهای مسلح نیستند، بلکه مردم و قوای سهگانه نیز پشتوانه این نظام هستند و حضور مردم در اجتماعات مختلف نشاندهنده تداوم حمایت آنان از انقلاب و نظام اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه تاکید داشت: دشمن به دنبال شکستن وحدت و انسجام ملت ایران است و تلاش میکند موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را به عاملی برای ایجاد دوقطبی تبدیل کند.
مطیعی خاطرنشان کرد: هیچ موضوعی نباید به ایجاد دوقطبی در جامعه منجر شود و همه ما وظیفه داریم انسجام و وحدت ملی را حفظ کنیم و همچون صفی آهنین در برابر دشمن بایستیم.
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