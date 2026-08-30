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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۳

تیراندازی در سوئیس یک کشته و ۵ زخمی بر جا گذاشت

تیراندازی در سوئیس یک کشته و ۵ زخمی بر جا گذاشت

پلیس سوئیس اعلام کرد که در جریان تیراندازی در یک مراسم یک نفر کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سوئیس روز یکشنبه از تیراندازی در یک رویداد در این کشور خبر داد.

پلیس منطقه‌ای روز یکشنبه تایید کرد که در مراسمی در آرائو واقع در شمال سوئیس تیراندازی شده است. مقامات اعلام کردند که در جریان این تیراندازی یک نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس همچنین به مردم دستور داد که از منطقه دور بمانند زیرا عملیات بزرگی توسط پلیس در حال انجام است.

پلیس اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای در حال انجام است و از مردم درخواست کرد که هرگونه فیلم یا عکسی از این حادثه را که به گفته روزنامه بلیک در یک مهمانی رخ داده است، در اختیار آنها قرار دهند.

یک کشته و دستکم پنج زخمی

ساعتی بعد پلیس محلی اعلام کرد که تیراندازی در شمال سوئیس منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن حداقل پنج نفر شده است که حال برخی از آنها وخیم است.

سوئیس یکی از بالاترین نرخ‌های مالکیت اسلحه را در اروپا دارد؛ اگرچه تیراندازی‌های خشونت‌آمیز در این کشور نادر است و در سال ۲۰۱۹ قوانین سختگیرانه‌تری برای کنترل اسلحه تصویب کرد.

کد مطلب 6931899

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      دموکراسی باعث بدبختی و بیچارگی کشورهای غربی شده است
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      وحشی های غربی به جان هم افتاده اند

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