پارک ملی بوجاق کیاشهر به ضد توسعه در منطقه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات بخش کیاشهر آستانه اشرفیه افزود: پارک ملی بوجاق کیاشهر از توانمندی های برجسته گردشکری کشور است اما هیچ زیر ساخت گردشگری در این منطقه ایجاد نشده است.

وی همچنین اظهارداشت: پارك ملي بوجاق بعنوان تالاب بين المللي در سال 1354 تحت نام لاگون كياشهر و دهانه سفيد رود با مساحت 500 هكتار در فهرست كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد که این وسعت در سال 1375 و 1385 به ترتیب تبدیل به 900 و چهار هزار هکتار شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: محدوده این پارک که هم اکنون از رودخانه نوشمک زیباکنار تا امیرکیاسر را شامل می شود رونق اقتصادی و توسعه بندر کیاشهر را به بست کشانده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حد و مرز پارک ملی کیاشهر را باید اصولی تعریف کرد، افزود: هم اکنون زمین های زراعی مردم در پارک ملی بوجاق واقع شده است.

قربانی تاکید کرد: سازمان محیط زیست بجای احیای پارک ملی بوجاق توسعه کیاشهر را قفل کرده است.

وی همچنین از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استاندار گیلان خواست نسبت به رفع این مشکل اقدامات عاجلی انجام دهند زیرا مردم منطقه برای تهیه قوت شب شان معطل هستند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بستر های لازم برای مشارکت بخش خصوصی باید در پارک ملی بوجاق به درستی فراهم شود چون دولت توان ایجاد این زیر ساخت ها را ندارد.

وی در ادامه از وجود 452 کیلومتر راه روستایی در شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد و افزود: در حال حاضر 60 درصد این راه ها آسفالته هستند.

قربانی اظهارداشت: قدمت آسفالت برخی از راه های روستایی این شهرستان افزون بر 30 سال و به شدت تخریب شده و نیازمند ترمیم و روکش آسفالت است.

وی اذعان داشت: در بودجه سال 1393 مجلس شورای اسلامی در یک حرکت انقلابی تبصره 22 ماده 180 را مصوب کرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال از این محل دو میلیارد تومان برای آسفالت راه های روستایی شهرستان آستانه اشرفیه اختصاص یافته است.

وی افزود: هر چند این حرکت مهم نمی تواند تمامی انتظارات، توقعات بجا و درست مردم را تامین کند زیرا یک کیلومتر آسفالت امروز به 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

قربانی یادآورشد: تورم و کمبود نقدینگی مشکلات اساسی در تمامی حوزه ها ایجاد کرده است.