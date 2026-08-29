رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی بوانات معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوانات عصر شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نمایندگان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، امام جمعه و فرماندار بوانات برگزار شد، از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین سید محمدتقی حسامپور، رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوانات، تقدیر به عمل آمد.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین روحالله ملک به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوانات معرفی شد.
این آیین در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و دینی و با هدف استمرار برنامههای اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان بوانات برگزار شد.
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