به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: رویکرد کمیته امداد در این مدت تنها به ارائه کمک‌های معیشتی محدود نبوده و در کنار تأمین نیازهای ضروری خانواده‌ها، توانمندسازی و ایجاد زمینه استقلال اقتصادی آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این منابع در بخش‌های مختلفی از جمله معیشت، اشتغال، مسکن، آموزش، درمان و سایر خدمات حمایتی هزینه شده تا ضمن کاهش مشکلات خانواده‌های تحت حمایت، زمینه بهبود شرایط زندگی آنان فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی اشتغال و ایجاد درآمد پایدار را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این نهاد عنوان کرد و گفت: در همین راستا ۸۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

عرب ادامه داد: در کنار پرداخت تسهیلات، آموزش مهارت‌های شغلی و حمایت از طرح‌های اقتصادی مددجویان نیز دنبال شده تا خانواده‌ها بتوانند به درآمد پایدار دست پیدا کرده و به تدریج از چرخه حمایت خارج شوند.

۹۲ میلیارد تومان برای مسکن مددجویان

وی تأمین مسکن مناسب را از دیگر دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند دانست و بیان کرد: در دو سال گذشته حدود ۹۲ میلیارد تومان برای تأمین و بهسازی مسکن خانواده‌های تحت حمایت هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: تلاش شده با اجرای این اقدامات، زمینه برخورداری خانواده‌های تحت حمایت از سرپناهی مناسب و ایمن فراهم شود.

عرب با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازی خانواده‌ها، اظهار کرد: برای حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان خانواده‌های تحت حمایت نیز ۲۱ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: تحصیل، کسب مهارت و فراهم شدن زمینه اشتغال می‌تواند مسیر زندگی مستقل این افراد را در آینده هموار کند.

پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد تومان کمک معیشتی

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کمک‌های معیشتی به مددجویان در این مدت گفت: در کنار حمایت‌های مستقیم، کمک‌هزینه ازدواج و تسهیلات صندوق امداد ولایت نیز برای رفع نیازهای ضروری، اشتغال، درمان، مسکن و سایر نیازهای خانواده‌ها ارائه شده است.

عرب تأکید کرد: رویکرد کمیته امداد بر استفاده هدفمند از منابع استوار است تا حمایت‌های انجام‌شده تنها به رفع نیازهای مقطعی محدود نشود و بتواند زمینه توانمندی، خودکفایی و استقلال اقتصادی خانواده‌ها را در آینده فراهم کند.