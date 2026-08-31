زمان برگزاری آزمون استخدامی ۳ درصد اشتغال معلولان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور، با قدردانی از همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در ایام هفته دولت قرار داریم و علاقه‌مند بودم در این فرصت گزارشی درباره فضاهای مشترکی که در حوزه دانش‌آموزی و مناسب‌سازی داریم و دولت، سه ضلع عدالت، رفاه و توانمندسازی را دنبال می‌کند و در مرکز این مثلث، موضوع توانمندسازی قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سابقه ۴۶ ساله سازمان بهزیستی کشور گفت: از سال ۱۳۵۹ تاکنون که ۴۶ سال از فعالیت این سازمان می‌گذرد، در ۴۴ سال پیش از دولت چهاردهم، با رویکرد توانمندسازی، ۸ هزار و ۹۳۱ فرصت شغلی ایجاد شد، اما در همین دو سال اخیر، جهت‌گیری توانمندسازی تغییر کرده و ۷۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است که جای خوشحالی دارد.

همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش برای ارائه خدمات به دانش‌آموزان

حسینی با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با همکاران وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر، چهار تفاهم‌نامه برای استفاده از فضاهای آموزش و پرورش در طرح «سلام» منعقد کرده‌ایم و در این طرح، فعالیت‌های مشترکی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: همچنین با سازمان آموزش و پرورش استثنایی تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم. در حوزه توانبخشی نیز مراکزی داریم و طرح «مرکز-مدرسه» را دنبال می‌کنیم که در آن، نزدیک‌ترین مدرسه به مراکز توانبخشی مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه غربالگری شنوایی نیز تلاش کرده‌ایم همکاری‌های مشترکی با آموزش و پرورش داشته باشیم که اگر این همکاری با وزارت بهداشت نیز پیوند بخورد، مهم‌ترین اثر آن، استفاده از «زمان طلایی» و مداخله بهنگام خواهد بود.

حسینی افزود: تفاهم‌نامه‌ای نیز با سازمان نهضت سوادآموزی و دانشگاه فرهنگیان داریم. پیش‌فرض ما این بوده است که اگر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، علاوه بر آموزش مسائل تربیتی، با فعالیت‌های داوطلبانه نیز پیوند بخورند، می‌توانیم معلمانی عمیق‌تر و توانمندتر داشته باشیم.

ارائه خدمات بهزیستی به ۲۴۳ هزار دانش‌آموز

وی با بیان اینکه ۲۴۳ هزار دانش‌آموز تحت پوشش یا بهره‌مند از خدمات سازمان بهزیستی هستند، اظهار کرد: این دانش‌آموزان به‌طور میانگین سالانه دست‌کم ۲۰ میلیون تومان هزینه تحصیلی دارند که برای آنان تأمین می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: از این تعداد، ۱۷۲ هزار نفر در دهک یک قرار دارند و همچنین۳ هزار و ۱۵۵ نفر از کودکان خیابانی را ثبت کرده‌ایم. سال گذشته مجتمع «زندگی جدید» را در منطقه ۱۵ و منطقه بیسیم راه‌اندازی کردیم که در آن، مدرسه، فناوری، مهارت و تولید در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با وجود همه این اقدامات، ۱۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل داریم که تلاش می‌کنیم همه آنها را به چرخه آموزش بازگردانیم.

شناسایی ۵ هزار و ۵۰۰ نخبه دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی

حسینی با اشاره به همکاری آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در حوزه نخبگان گفت: همکاری خدمات آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی باعث شده است اطلاعات ۵ هزار و ۵۰۰ نخبه دانش‌آموز کشور را در اختیار داشته باشیم.

وی ادامه داد: در آخرین کنکور، ۷۰ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش در بالاترین سطوح پذیرفته شدند و امسال نیز ۱۶۹ نفر از دانش‌آموزان در آزمون‌های دولتی با موفقیت در بالاترین حد پذیرفته شده‌اند که این موضوع جای خوشحالی دارد.

وی گفت: امسال در آبان‌ماه آزمون استخدامی ۳ درصد اشتغال معلولان در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

راه‌اندازی باشگاه‌های مهارت‌آموزی و خانه‌های خلاقیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات جدید این سازمان در حوزه مهارت‌آموزی گفت: در حوزه مهارت‌آموزی، باشگاه‌های مهارت‌آموزی و توانمندسازی و خانه‌های خلاقیت را راه‌اندازی کرده‌ایم. اینها ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدیدی هستند که در طول یک سال و نیم گذشته ایجاد شده‌اند.

حسینی افزود: در حال حاضر قصد داریم ۳۱ خانه خلاقیت راه‌اندازی کنیم. در این طرح، جوانان و دانش‌آموزان یک منطقه می‌توانند در یک دوره چهارروزه حضور پیدا کنند؛ برای نمونه، ۵۰ دانش‌آموز در این دوره شرکت می‌کنند و با ۲۰ فرد مطرح و صاحب‌نظر، ایده‌های خود را مطرح می‌کنند و این ایده‌ها به پدیده و محصول تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: نتیجه این فرایند، ایجاد خانه‌های خلاقیت است و معاونت ریاست جمهوری نیز در این زمینه کمک‌های بسیار خوبی داشته است.

حسینی گفت: امسال طرحی را در دست اجرا داریم که بر اساس آن، ۳۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش سازمان بهزیستی غربالگری و استعدادیابی می‌شوند.

وی افزود: در این طرح، استعداد، تمایلات و رغبت شغلی دانش‌آموزان شناسایی می‌شود و بر اساس این شناخت، از سن ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی، مهارت مشخصی به آنها آموزش داده می‌شود؛ همان‌طور که آموزش و پرورش نیز به‌درستی بر آموزش یک مهارت عملیاتی به دانش‌آموزان تأکید دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پس از کسب مهارت، این دانش‌آموزان در اولویت ایجاد اشتغال قرار خواهند گرفت و راه‌اندازی برنامه «افق‌سازان هوشمند» برای آموزش هوش مصنوعی و مهارت‌های دیجیتال نیز در دستور کار سازمان بهزیستی قرار دارد.

اجرای نظام یکپارچه تربیتی در مراکز خانواده

حسینی با اشاره به نظام یکپارچه تربیتی سازمان بهزیستی گفت: ما هفتصد مرکز خانواده داریم که دانش‌آموزان و کودکان در این مراکز حضور دارند. نظام یکپارچه تربیتی با استفاده از مدل دلبستگی، مدل درمان‌محور، مدل روش‌محور و مدل تلفیق مدل‌ها طراحی شده است.

وی افزود: اخیراً نیز بزرگ‌ترین اردوی تربیتی را در شمالی‌ترین نقطه کشور و در فضایی به وسعت مجموعه کاخ سعدآباد راه‌اندازی کرده‌ایم که پیش از این در اختیار ما نبود و آن را بازسازی کرده‌ایم و ان‌شاءالله افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان به چرخه زندگی بازگردند و برای هر دانش‌آموزی که از این فرایند بازگردد، ماهانه ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: امسال برای این کار و ایجاد مشوق‌ها، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌ایم.

اختصاص اعتبار برای مهارت‌آموزی و آماده‌سازی شغلی

حسینی با بیان اینکه امسال ۳۰ هزار دانش‌آموز در برنامه مهارت‌آموزی قرار می‌گیرند، گفت: برای ۴۰ هزار دانش‌آموز نیز اعتبار لازم را برای فرایند آماده‌سازی شغلی پس از کسب مهارت اختصاص داده‌ایم. متأسفانه بسیاری از مشاغلی که ایجاد می‌کنیم، پایداری لازم را ندارند و در بسیاری از موارد، فردی که برای او شغل ایجاد کرده‌ایم، دوباره بیکار می‌شود و حتی ممکن است بدهکار نیز شود. بنابراین، ایجاد اشتغال به‌تنهایی کافی نیست و باید به سمت پایداری شغلی حرکت کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: ایجاد و پایدارسازی شغلی، به نظر من، یکی از اقدامات بسیار مهم است. ۵۵۶ مرکز حرفه‌آموزی و کارگاه حمایتی نیز در این حوزه فعالیت دارند و امسال برای تجهیزات این مراکز نیز اعتباراتی در نظر گرفته‌ایم.

انجام ۶۲ میلیون غربالگری بینایی و ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی

وی با اشاره به برنامه‌های غربالگری سازمان بهزیستی اظهار کرد: غربالگری شنوایی از یک ماهگی تا سه ماهگی و غربالگری بینایی در سنین پنج تا شش سالگی انجام می‌شود. تاکنون ۶۲ میلیون مورد غربالگری بینایی و ۱۸ میلیون مورد غربالگری شنوایی انجام شده است.

حسینی با اشاره به نتایج طرح غربالگری بینایی گفت: در سخنرانی‌ای که در سازمان ملل متحد داشتم، اعلام کردم که ایران تاکنون ۶۲ میلیون مورد غربالگری بینایی انجام داده است. میزان شیوع تنبلی چشم در دنیا چهار درصد است، اما در ایران به یک و نیم درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، ۵۵۰ هزار دانش‌آموز از نابینایی و آسیب‌های ناشی از آن نجات پیدا کرده‌اند. این موضوع برای حدود ۲۰۰ کشور شرکت‌کننده در آن نشست قابل توجه و شگفت‌انگیز بود.

مناسب‌سازی محیط مدرسه، کلاس و وسایل آموزشی

حسینی با اشاره به ضرورت توسعه مراکز جامع سلامت خانواده گفت: مراکز جامع سلامت خانواده را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم و این مراکز در حوزه ارتباط میان میانسالان و کودکان نیز فعالیت دارند و این ارتباط می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی با اشاره به الزامات قانونی مناسب‌سازی اظهار کرد: ماده ۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده ۲۴ این کنوانسیون و ماده ۵ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه‌های مختلف را مکلف کرده‌اند که در زمینه مناسب‌سازی وظایف خود را انجام دهند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش، همان‌طور که توضیح داده شد، مناسب‌سازی در چند قلمرو مورد توجه است؛ نخست، مناسب‌سازی محیط منزل؛ دوم، مناسب‌سازی وسایل نقلیه‌ای که دانش‌آموزان را به مدرسه منتقل می‌کنند؛ و سوم، مناسب‌سازی مدرسه و محیط کلاس.

وی افزود: مناسب‌سازی مدرسه و کلاس نیز شامل مناسب‌سازی فضا، وسایل و تجهیزات، محتوا، شرایط دانش‌آموزانی که در کنار دانش‌آموزان دارای معلولیت تحصیل می‌کنند، والدین و معلمان است.

حسینی گفت: خوشبختانه آموزش و پرورش در این زمینه گام‌های بسیار خوبی برداشته است و آرزو می‌کنیم این اقدامات در دوره جدید با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

مناسب‌سازی محیط زندگی ۹ هزار و ۴۸۱ دانش‌آموز دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جمعیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش این سازمان اظهار کرد: از مجموع ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار فرد دارای معلولیت در جامعه ایران که ۱۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۶۸۵ نفر تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۴۳ هزار نفر دانش‌آموز هستند و انواع خدمات را به آنها ارائه می‌دهیم که یکی از این خدمات در حوزه مناسب‌سازی است.

حسینی گفت: در سال گذشته فقط برای مناسب‌سازی محیط زندگی دانش‌آموزان، ۲۰۱ میلیارد تومان هزینه کردیم و متوسط هزینه مناسب‌سازی برای دانش‌آموزان ۱۷ میلیارد تومان بود که برای ۹ هزار و۴۸۱ نفر از آنها انجام شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای ۴ هزار دانش‌آموز نیز مناسب‌سازی و دسترسی‌های محیط زندگی پیرامون منزل، پیاده‌روها و محیط مدرسه انجام دادیم که این اقدامات در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

هیچ دانش‌آموزی نباید از خدمات توانبخشی جا بماند

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از خدمات توانبخشی گفت: برای اینکه همه دانش‌آموزان از خدمات توانبخشی بهره‌مند شوند، دانش‌آموزانی داریم که امکان دریافت خدمات توانبخشی مورد نیازشان را در مجاورت محل زندگی خود ندارند.

وی افزود: ما در کنار طرح «هیچ‌کس نباید جا بماند»، تلاش می‌کنیم به این هدف برسیم؛ همان‌طور که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزی در سن مدرسه وجود نداشته باشد که برای او کلاس، مدرسه و معلم فراهم نباشد. اگر دانش‌آموزی از چرخه آموزش جا مانده باشد، باید به دنبال او بگردیم، او را پیدا کنیم و به چرخه آموزش بازگردانیم. ما در همه حوزه‌ها باید به همین حد برسیم که هیچ‌کس جا نماند.

حسینی گفت: برای تحقق این هدف، دو موضوع را در نظر گرفته‌ایم؛ نخست، گسترش توانبخشی از راه دور و دوم، توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه یا CBR و توانبخشی معلم‌محور. با گسترش این روش‌ها، ان‌شاءالله همه دانش‌آموزان نیازمند خدمات توانبخشی از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.