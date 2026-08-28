به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، مسئولیت را نعمتی ارزشمند و فرصتی گرانبها دانست و تأکید کرد: عملکرد مسئولان در برابر قضاوت مردم و تاریخ و نیز در محضر خداوند متعال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

امام جمعه زابل، با تقدیر از تلاش‌های دولت، از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به خاطر خدماتشان قدردانی کرد، اما در عین حال با اشاره به وضعیت اقتصادی، اظهار کرد: مردم از عملکرد دولت در حوزه معیشت رضایت ندارند.

وی با اشاره به تورم و گرانی افسارگسیخته تصریح کرد که سفره مردم تنگ‌تر شده و این وضعیت در زمان دولت شهید رئیسی به این شکل محسوس نبود.

حجت الاسلام پوراندخت در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: امروز زبان آمریکایی‌ها و غربی‌ها در برابر ایران گستاخ‌تر شده که نشان از انفعال در برخی موارد دارد. وی با تأکید بر لزوم صدور پیام اقتدار، افزود که نباید سخنان مسئولان به گونه‌ای باشد که دشمن از آن برداشت ضعف کند.

اجرای قانون وظیفه اصلی دولت است

وی در ادامه با اشاره به مسئله عفاف و حجاب، از رئیس‌جمهور به دلیل اعلام عدم اجرای قانون گلایه کرد و آن را در تعارض با دستور صریح قرآن دانست.

خطیب جمعه زابل تأکید کرد: اجرای قانون وظیفه اصلی دولت است و بی‌توجهی به این موضوع، تذکر دهندگان را با پاسخ «به شما ربطی ندارد» مواجه می‌کند.

وی در بخش دیگری با اشاره به هفته وحدت، وحدت را دستوری قرآنی و راهبردی حیاتی برای عزت اسلام دانست و بیان کرد: این وحدت نباید تنها در شعار و در ایام محدودی باقی بماند.

حجت‌الاسلام پوراندخت با اشاره به نگاه امامین انقلاب به وحدت اسلامی، تصریح کرد: شیعه و سنی در یک سنگر واحد در برابر استکبار، استعمار و صهیونیسم قرار دارند و خون هر دو پای این نظام ریخته شده است.

وی با تأکید بر اینکه وحدت شیعه و سنی در استان سیستان و بلوچستان الگویی مثال‌زدنی بوده است، از علما، تریبون‌داران و سیاستمداران خواست در سخنان خود مراقبت کنند و از طرح مطالبی که موجب تحریک اختلافات مذهبی می‌شود، پرهیز کنند.

امام جمعه زابل همچنین اظهارات برخی مبنی بر ظلم به اهل سنت در نظام اسلامی را ناشکری و ناسپاسی دانست و به تعداد مساجد، مکتب‌خانه‌ها و نمازهای جمعه در استان و واگذاری مسئولیت‌ها به افراد شایسته از میان اهل سنت به عنوان شواهدی بر خلاف این ادعا اشاره کرد.

وی در پایان با اشاره به گلایه مردم از عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال، خواستار اقدام جدی دولت برای رفع سردرگمی مردم و مشکلات بانکی شد.