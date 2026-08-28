از ۱۷ میلیون سفر بدون کمیسیون تا ۱.۲ میلیون مشارکت در نیکوکاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه اسنپ در ۱۴۰۴ مجموعهای از طرحهای مسئولیت اجتماعی را در حوزههای معافیتها و تخفیفها، نیکوکاری و دسترسپذیری اجرا کرد. مجموع ارزش این اقدامات به ۱۶۴ میلیارد و ۱۰۳ میلیون تومان رسید که بخش عمده آن به معافیت کاربران راننده از پرداخت کمیسیون اختصاص داشت. حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، مشارکت کاربران در طرحهای نیکوکاری، توسعه دسترسپذیری برای افراد دارای معلولیت و اجرای طرحهایی در حوزه سلامت و ایمنی نیز از دیگر اقدامات گروه اسنپ در این سال بود.
بر اساس دادههای گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ، بیشترین سهم از ارزش ریالی طرحهای مسئولیت اجتماعی به معافیت از پرداخت کمیسیون کاربران راننده اختصاص دارد. معافیت کاربران راننده دارای معلولیت، که از ۱۳۹۶ آغاز شده بود، در ۱۴۰۴ هم ادامه پیدا کرد. در این سال خانوادههای اهداکنندگان عضو نیز به مدت ۶ ماه از این حمایت بهرهمند شدند. در مجموع، ۲۲٬۹۲۱ کاربر راننده در ۱۴۰۴ از پرداخت کمیسیون معاف شدند و ارزش این معافیتها به بیش از ۱۵۰ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان از مجموع ۱۶٬۹۹۲٬۳۸۱ سفر رسید.
طبق گزارش عملکرد ۱۴۰۴ اسنپ، در روز جهانی اهداکنندهی خون و در طول سال، اسنپخودرو با هدف کمک به تامین ذخیرهی بانک خون، تخفیفهایی برای سفر رفتوبرگشت به مراکز اهدای خون در سراسر کشور در نظر گرفت. پس از حادثه انفجار بندر شهید رجایی نیز کد تخفیف ۱۰۰درصدی رفتوبرگشت به مرکز انتقال خون هرمزگان به مدت ۴۸ ساعت فعال و ۳۷۹ سفر با استفاده از این کد انجام شد.
اسنپ همچنین برای کاهش هزینههای رفتوآمد موسسههای نیکوکاری، تخفیف ۲۰درصدی استفاده از سرویسهای خودرو، باکس و بایک را در نظر گرفته است. در سالی که گذشت ۷۹ موسسه نیکوکاری از این تخفیف استفاده کردند. در این سال با استفاده از تخفیفهای مسئولیت اجتماعی اسنپ بیش از ۳۰ هزار سفر اسنپی به ارزش بیش از ۷۴۹ میلیون تومان به مقصد رسید.
مشارکت ۱/۲ میلیونی کاربران اسنپ در نیکوکاری کلاب
گزارش اسنپ اعلام میکند کاربران اسنپ در ۱۴۰۴ در مجموع ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بار در طرحهای نیکوکاری کلاب مشارکت کردند. ارزش ۳ طرح اجراشده در این بخش در مجموع ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از این طرحها به آموزش و توانافزایی ۶۳ تسهیلگر محلی از زابل و چابهار اختصاص داشت. در طرح دیگر، پس از جنگ ۱۲ روزه و با هدف کمک به ادامه فعالیت موسسههایی که با کاهش منابع مالی مواجه شده بودند، به ۸ موسسه نیکوکاری منتخب، هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.
سومین طرح نیز به تامین بخشی از هزینه داروی ۴۰۰ کودک دارای معلولیت اختصاص داشت که بهصورت شبانهروزی در موسسه خیریه بچههای آسمان کامران زندگی میکنند.
نگاهی به طرحهای حمایت اجتماعی اسنپ
بخش دیگری از اقدامات ۱۴۰۴ به حمایتهای اجتماعی و پاسخ به نیازهای ایجادشده جامعه در شرایط مختلف اختصاص داشت. اسنپ مجموع ارزش این طرحها را ۱۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
پس از حادثه انفجار بندر شهید رجایی، اسنپدکتر به مدت یک هفته مشاوره رایگان روانشناسی به مردم شهر بندرعباس ارائه کرد.
در یکی دیگر از طرحهای اجتماعی، اسنپمارکت با همکاری «جمعیت طلوع بینشانها» و «پیام صلح رهایی»، بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کالای سوپرمارکتی را میان خانوادههای نیازمند توزیع کرد. این سرویس سفارشهای سالم مرجوعشده را در پایان هر روز با همکاری مراکز نیکوکاری در اختیار خانوادههای کمبرخوردار قرار داد.
سرویسهای مختلف اسنپ اقدامهایی نیز در حوزههای ایمنی، سلامت، محیطزیست و آموزش انجام دادند. اسنپباکس، در شش ماه نخست سال، بیش از ۷۷ هزار قلم تجهیزات ایمنی و رفاهی در اختیار کاربران راننده خود قرار داد. در حوزه سلامت، اسنپخودرو برای دومین سال پیاپی کمپین آگاهیبخشی درباره سرطان پستان را اجرا کرد و اسنپدکتر نیز در ماه آگاهیبخشی درباره این بیماری، تخفیف مشاوره با پزشک متخصص زنان ارائه داد.
اسنپخودرو همچنین همزمان با آتشسوزی جنگلهای هیرکانی، کمپینی با موضوع حفاظت از جنگلها اجرا کرد. در بخش دیگری از اقدامات محیطزیستی نیز اسنپتریپ از ۱۲ هتل سبز حمایت کرد و اسنپمارکت از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهینهسازی مسیر ارسال سفارشها و مدیریت مصرف سوخت استفاده کرد.
بیش از ۱۶۱ هزار کاربر نوع معلولیت خود را ثبت کردهاند
دسترسپذیری، بخش دیگری از اقدامات مسئولیت اجتماعی اسنپ است که از ۱۴۰۱ آغاز شده و توسعه و بهبود آن همچنان ادامه دارد. تا پایان ۱۴۰۴، تعداد ۱۶۱ هزار و ۶۹۳ کاربر نوع معلولیت خود را در اپلیکیشن ثبت کردهاند.
بر اساس این دادهها، بیش از ۱۴۲ هزار کاربر مسافر و بیش از ۱۹ هزار کاربر راننده نوع معلولیت خود را در اپلیکیشن ثبت کردهاند. کاربران راننده و مسافر با ثبت ناشنوایی و کمشنوایی خود میتوانند نوع معلولیت خود را در هر سفر به طرف مقابل اطلاع دهند. با این اقدام کاربر مقابل آموزش لازم برای برقراری ارتباط با او و استفاده از قابلیت چت درون برنامهای را دریافت میکند.
برای کاربران مسافر نابینا و کمبینا نیز امکان اتصال اسنپ به برنامههای صفحهخوان فراهم شده است. در صورت ثبت نوع معلولیت نابینایی یا کمبینایی کاربر مسافر، این موضوع به کاربر راننده اطلاع داده میشود و کاربر راننده درباره نحوه تعامل با کاربر مسافر راهنمایی لازم را دریافت میکند.
همچنین کاربران مسافر و راننده دارای معلولیت جسمی و محدودیتهای موقت حرکتی میتوانند با انتخاب گزینههای «از ویلچر استفاده میکنم» یا «از عصا استفاده میکنم» در هر سفر به کاربر مقابل شرایط خود را اطلاع دهند.
در مجموع، دادههای منتشرشده از عملکرد گروه اسنپ در ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش عمده ارزش اقدامات مسئولیت اجتماعی این گروه به حمایت از کاربران راننده اختصاص داشته و پس از آن، نیکوکاری، حمایتهای اجتماعی و توسعه دسترسپذیری از مهمترین محورهای این فعالیتها بودهاند.
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