دستور عتباتی برای برخورد قاطع با مزارع غیرمجاز رمزارز

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری استان تهران، با صدور دستورالعمل جدید به تمامی حوزههای قضایی استان، بر لزوم برخورد جدی و قانونی با تخلفات حوزه برق و انرژی و مقابله با سوءاستفاده از منابع انرژی پاک تأکید کرد.
مقابله با سوءاستفاده از انرژی و برخورد با مشترکین غیرمجاز
رئیسکل دادگستری استان تهران گفت: برخورد قاطع با متخلفان حوزه انرژی و اعمال مجازاتهای قانونی برای سوءاستفادهکنندگان از انرژی پاک، در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد. وی با اشاره به وظایف دستگاههای مکلف در چارچوب قوانین مربوطه، بر لزوم ایفای نقش مؤثر در حفظ و استفاده از منابع انرژی را مورد تأکید قرار داد.
عتباتی با هشدار نسبت به پیامدهای هدررفت منابع انرژی افزود: مشترکین غیرمجاز از طریق تحمیل بار مصرف اضافی بر شبکه، موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و آسیب به حقوق بیتالمال میشوند.
وی گفت: تمامی حوزههای قضایی مکلفند گزارشهای مرتبط با مشترکین غیرمجاز را به صورت جدی بررسی و ضمن برخورد قانونی با عوامل و سوء استفاده کنندگان، این موارد را به صورت اثر بخش مورد رسیدگی قرار دهند.
تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد رمزارز و نظارت میدانی
رئیسکل دادگستری استان تهران همچنین به تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد ناشی از تولید رمزارز ذیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از دادستانها و رؤسای دادگستریهای بخش خواست تا با نظارت میدانی، با تیمهای نظارتی دستگاههای اجرایی نیز همکاری اثربخش داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: این کمیته با هماهنگ سازی میانبخشی، دستگاههای متولی و نظارتی در سطح استان در برخورد با مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، تلاش خواهد کرد تا از بروز هرگونه مفسده و اخلال در منابع انرژی و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
عتباتی تصریح کرد: به روسای حوزههای قضایی استان و دادستانهای شهرستانها تاکید شده است تا به صورت قاطع، در چارچوب قانون و با حساسیت بیشتر به مسائل مرتبط با حوزه انرژی از جمله تامین، توزیع و مصرف انرژی، سوخت و سایر منابع مورد نیاز عموم، در حهت پیشگیری از ایجاد کمبود و نارضایتی، ورود کرده و رسیدگی کنند.
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