وزیر بهداشت: ۶۶ هزار مجروح در جنگ تحمیلی سوم رایگان درمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح دوشنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با اشاره به عملکرد نظام سلامت در جنگ ۱۲ روزه، دوران دفاع مقدس و همه‌گیری کرونا، اظهار کرد: شرایط سخت، عیار افراد و مجموعه‌ها را مشخص می‌کند و جامعه سلامت در این شرایط عیار خود را به‌خوبی نشان داده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تاکنون، ۶۶ هزار مجروح به‌صورت رایگان در مراکز درمانی تحت پوشش نظام سلامت درمان شده‌اند و در جریان این جنگ بیش از ۳۰۰ دستگاه آمبولانس تخریب و بیش از ۷۰ بیمارستان نیز آسیب دیده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت بیمارستان اندیمشک گفت: این بیمارستان به جز بخش اورژانس دیگر قابل استفاده نیست و بیماران ناچارند برای دریافت خدمات درمانی به دزفول یا اهواز منتقل شوند.

ظفرقندی تأکید کرد: با وجود این آسیب‌ها، نظام سلامت توانسته است تاب‌آوری خود را در بالاترین سطح حفظ کند و نیروهای سلامت از پزشک و پرستار تا نیروهای پشتیبانی و نگهبان در شرایط بحرانی به خدمت ادامه داده‌اند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس و عملیات والفجر ۴ گفت: در آن دوران نیز نیروهای حوزه سلامت در شرایطی که حجم آتش و بمباران امکان تخلیه مجروحان را دشوار می‌کرد، خود را به خطوط مقدم می‌رساندند و خدمات درمانی ارائه می‌کردند.

وی ادامه داد: در دوران کرونا نیز جامعه پزشکی و پرستاری در شرایطی که حتی خانواده بسیاری از بیماران از حضور در کنار آنها خودداری می‌کردند، بر بالین بیماران حاضر شدند و به خدمت ادامه دادند.

ظفرقندی با بیان اینکه بسیاری از صحنه‌های ایثار جامعه سلامت ثبت و تصویربرداری نشده است، گفت: آنچه از این ایثارها دیده شده، تنها بخشی از واقعیت است و ده‌ها برابر آن اتفاقاتی رخ داده که ثبت نشده است.

وی رعایت شأن و کرامت کارکنان نظام سلامت را حداقل وظیفه در قبال این فداکاری‌ها دانست.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بدهی‌های بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: سازمان بیمه سلامت حدود ۱۱۰ همت بدهی دارد که بخشی از آن از مهر و آبان سال گذشته باقی مانده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: بخشی از منابع مورد نیاز در قالب سهام در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته، اما تلاش وزارت بهداشت این بوده است که این سهام به منابع قابل وصول تبدیل شود تا بتوان از آن برای پرداخت بدهی‌ها استفاده کرد.

وی گفت: از یک طرف ۷۴ همت و از طرف دیگر نیز مبالغ دیگری وجود دارد که باید تأمین شود و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

ظفرقندی اضافه کرد: برای حل این مسئله با مسئولان مختلف از جمله وزیر اقتصاد مذاکره شده و حتی پیشنهاد فروش خودروها برای تأمین منابع مطرح شده است، اما این مسیر نیز با موانعی مواجه شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیگیری موضوع در جلسات با رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف منابع نظام سلامت در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با انتقاد از این تصور که افزایش ظرفیت پزشکی به‌تنهایی می‌تواند مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم را حل کند، گفت: حتی اگر ظرفیت پزشکی کشور دو، سه یا ۱۰ برابر شود، بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، نیاز مناطق محروم برطرف نخواهد شد.

ظفرقندی افزود: برای ماندگاری پزشکان و متخصصان در مناطق محروم باید مسکن، پانسیون، معیشت مناسب و پرداخت به‌موقع فراهم شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از مناطق مختلف فارس و بوشهر، گفت: در برخی مناطق مانند مهر، برازجان و خرماج، متخصصان مختلف حضور داشتند، اما کمبود متخصص بیهوشی همچنان وجود داشت.

وی افزایش تعرفه‌ها را یکی از راهکارهای جذب متخصصان به مناطق محروم عنوان کرد و افزود: تعرفه برخی متخصصان از جمله بیهوشی، اورژانس و اطفال امسال افزایش یافته است، اما راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت نیز باید دنبال شود؛ زیرا تربیت نیروی متخصص جدید چند سال زمان می‌برد.

ظفرقندی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی مناطق محروم دارای کمبود نیروی متخصص خبر داد و گفت: در این سامانه مشخص خواهد شد هر منطقه به چه تخصصی نیاز دارد و سامانه دیگری نیز افرادی را که حاضرند با دریافت پرداخت مناسب، در زمان‌های اضافی خود مناطق محروم را پوشش دهند، شناسایی خواهد کرد.