به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان صبح دوشنبه در آیین جشنواره شهید رجایی و گرامیداشت روز کارمند در شهرستان آمل، با اشاره به توطئه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن اظهار داشت: متأسفانه برخی جریانات در فضای مجازی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که گرانی و مشکلات اقتصادی تنها مختص کشور ماست، در حالی که بسیاری از کشورهای غربی و مدعی با بحران‌های اقتصادی و معیشتی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: طبق آمارهای رسمی و مستندات موجود در غرب، از جمله کتاب خاطرات و ناگفته‌های معاون رئیس‌جمهور آمریکا، قیمت برخی اقلام دارویی مانند اسپری‌های تنفسی آسم در آن کشور از ۱۰ دلار به بیش از ۴۳۰ دلار رسیده است. در کشورهای غربی و اروپا نیز با وجود نبود تحریم، گرانی‌های کمرشکن و صف‌های طولانی دریافت وعده‌های غذایی گرم وجود دارد؛ بنابراین نباید فقط بخش کوچکی از تصویر را دید و حقایق دنیا را نادیده گرفت.

امام جمعه آمل با اشاره به رهنمودهای علما و بزرگان از جمله علامه جعفری پیرامون اهمیت تقویت انگیزه‌ها خاطرنشان کرد: تمرکز مداوم رسانه‌ها و فضای مجازی بر کاستی‌ها و نقاط ضعف، نشانه تحلیل قوی نیست؛ هنر اصلی این است که بر اساس آیه شریفه وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ، نقاط قوت، خدمات، ایثار و فداکاری‌های نیروهای مخلص و جهادی بیان شود و در کنار آن برای رفع ضعف‌ها و کمبودها با برنامه‌ریزی گام‌به‌گام اقدام کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان اقتدار دفاعی و صلابت جمهوری اسلامی را از برکات نظام برشمرد و تصریح کرد: امروز نیروهای غیور و جان‌برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاده‌اند و هرگونه تحرک و ماجراجویی آنان در منطقه با پاسخی قاطع و دندان‌شکن مواجه می‌شود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان شهرستان، اعضای شورای تأمین و نیروهای انتظامی و امنیتی در برقراری نظم و خدمت‌رسانی گفت: در سایه همدلی، وحدت و اعتصام به حبل‌الله، اقدامات ارزشمندی در تکمیل پروژه‌های ورزشی و عمرانی شهرستان در حال انجام است که جای تقدیر و خداقوت دارد.

امام جمعه آمل در ادامه با تأکید بر لزوم اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی، بهره‌برداری کامل از مرکز تخصصی زنان و زایمان (LDR) آمل است.

وی گفت: این مجموعه یکی از پیشرفته‌ترین و مجهزترین مراکز درمانی زنان و زایمان در نوار ساحلی شمال کشور به شمار می‌رود که پیگیری‌های متعددی از طریق دستگاه قضایی استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای رفع موانع و تکمیل تجهیزات آن انجام شده و انتظار می‌رود با اهتمام ویژه مسئولان هرچه زودتر در مدار خدمت‌رسانی به مردم شریف منطقه قرار گیرد.