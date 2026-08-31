سنندج میزبان نمایشگاه کتاب با حضور ۳۰۰ ناشر؛ عرضه ۹۰ هزار جلد کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه کتاب سنندج با حضور ناشرانی از استان کردستان و اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود و تلاش شده این رویداد به فرصتی برای تقویت فرهنگ مطالعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان تبدیل شود.

وی افزود: در این نمایشگاه نزدیک به ۳۰۰ ناشر حضور خواهند داشت و حدود ۲۹ هزار عنوان کتاب در قالب ۹۰ هزار جلد در معرض دید و انتخاب علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به حضور ناشرانی از اقلیم کردستان عراق، بیان کرد: استقبال خوبی از این بخش صورت گرفته و حضور ناشران اقلیم می‌تواند زمینه‌ای برای ارتباط و تعامل بیشتر در حوزه فرهنگی و نشر فراهم کند.

دریایی از پیش‌بینی ۲۱ غرفه جنبی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: برگزاری نشست‌های علمی، کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های مختلف از جمله داستان‌نویسی و تصویرسازی از برنامه‌های جنبی این رویداد است.

وی ادامه داد: نشست‌های علمی با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار می‌شود و دکتر مسعود بیننده از اساتید دانشگاه نیز در این نشست‌ها حضور خواهد داشت. همچنین رونمایی از کتاب در حوزه پایداری و برپایی غرفه‌ای ویژه با محوریت شهدای استان از دیگر برنامه‌های نمایشگاه است.

ضرورت بازگشت کتاب به سبد خانوار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به تغییر الگوی مصرف فرهنگی در جامعه، اظهار کرد: امروز فضای مجازی بخش قابل توجهی از وقت جوانان را به خود اختصاص داده است و باید تلاش کنیم کتاب دوباره جایگاه خود را در زندگی خانواده‌ها پیدا کند.

دریایی افزود: اگر برنامه‌های فرهنگی به شکل مناسب معرفی و تبلیغ شوند، ظرفیت استقبال مردم از آنها بسیار بالاست؛ بنابراین باید یک جریان تبلیغاتی مناسب برای دعوت مردم به حضور در نمایشگاه کتاب شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه از تخفیف ۳۰ درصدی برخوردار خواهند بود، گفت: هدف اصلی، برگزاری یک رویداد فرهنگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی مردم به کتاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: بیش از ۱۰ روز است که جلسات متعدد برای هماهنگی و برنامه‌ریزی نمایشگاه برگزار می‌شود تا این رویداد فرهنگی در سطح مطلوبی برگزار شود.

وی اضافه کرد: ظرفیت‌های مختلف فرهنگی استان در برگزاری نمایشگاه به کار گرفته شده و صدا و سیما نیز برای انعکاس این رویداد در محل نمایشگاه حضور خواهد داشت و غرفه رسانه‌ای نیز برپا می‌شود.

دریایی از مشارکت مسئولان کشوری در این رویداد خبر داد و گفت: آیین افتتاحیه نمایشگاه کتاب روز دوشنبه با حضور مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

برگزاری رویدادهای فرهنگی در شهرها و روستاهای کردستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم برنامه‌های فرهنگی در استان اظهار کرد: به طور میانگین هر ۷۲ ساعت یک رویداد فرهنگی در کردستان برگزار می‌شود و این برنامه‌ها در شهرها و روستاهای استان تداوم دارد.

وی افزود: برنامه‌ای با همراهی طریقت‌ها امشب در دهگلان برگزار می‌شود و جشنواره‌های فرهنگی و هنری استان نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

دریایی از برگزاری جشنواره‌های «موسیقی لیلاخ»، «سیاچمانه» و «هلپرکی بانه» به عنوان بخشی از برنامه‌های پیش‌رو نام برد و گفت: جشنواره خیابانی نیز به زودی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی و هنری که در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود، نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کردستان و امنیت حاکم بر استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: بخش مهمی از این امنیت و آرامش مرهون خون شهدایی است که در جای جای این سرزمین برای دفاع از مردم و میهن جان خود را فدا کردند و باید یاد و نام آنان در برنامه‌های فرهنگی استان زنده نگه داشته شود.

وی اضافه کرد: از اقلیم کردستان عراق نیز ۹ انتشاراتی حضور پیدا خواهد کرد و تلاش می‌شود با همکاری آموزش و پرورش بازدید دانش‌آموزان از نمایشگاه مهیا شود.